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我国百兆及以上宽带用户占比超八成，千兆以上用户达72万

2019/12/19 17:25:50来源：IT之家作者：懒猫责编：懒猫评论：

IT之家12月19日消息 日前，工业和信息化部运行监测协调局公布了《2019年1-11月通信业经济运行情况》。

数据显示，电信业务收入增速稳步提升。1-11月，电信业务收入累计完成12039亿元，同比增长0.5%，增速稳步提升，11月当月完成1066亿元，同比增长3.2%。

▲2018年11月-2019年11月电信业务收入累计增速

电信用户发展情况方面，移动电话用户规模超16亿户，4G用户占比稳步提高。截至11月底，三家基础电信企业的移动电话用户总数达16亿户，同比增长2.7%，较上年末净增3486万户。其中，4G用户规模为12.76亿户，占移动电话用户的79.7%，占比较上年末提高5.3个百分点。

▲2018年11月底-2019年11月底4G用户总数占比情况

此外，百兆以上宽带用户占比逐步提升。截至11月底，三家基础电信企业的固定互联网宽带接入用户总数达4.52亿户，比上年末净增4446万户。其中，光纤接入（FTTH/O）用户4.18亿户，占固定互联网宽带接入用户总数的92.5%，占比较上月末提高0.5个百分点。宽带用户继续向高速率迁移，100Mbps及以上接入速率的固定互联网宽带接入用户达3.8亿户，占总用户数的84%，较上年末提高13.7个百分点。截至2019年11月底，全国1000M以上接入速率的固定互联网宽带接入用户达72万户。

▲2018年11月底-2019年11月底光纤接入（FTTH/O）和100Mbps及以上接入速率的固定互联网宽带接入用户占比情况

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关键词：工信部

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