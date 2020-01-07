AMD推出速龙金牌/银牌处理器：双核心，定位4K影音

IT之家1月7日消息 今天，AMD 还推出了新款的速龙金牌/银牌处理器，Zen架构，最高双核四线程，定位便携高续航办公和4K影音播放。

参数方面，速龙金牌3150U为双核四线程，主频2.6GHz，加速频率3.3GHz，15W TDP，14nm工艺。

速龙银牌3050U为双核双线程，主频2.3GHz，加速频率3.2GHz，15W TDP，14nm工艺。

AMD 的14nm速龙金牌银牌处理器可能会搭载于一些被动散热的迷你主机中，用于4K视频播放还是不错的选择。