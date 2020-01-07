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雷蛇发布5G概念路由器：专为玩家打造，也是移动热点

2020/1/7 22:27:34来源：IT之家作者：远洋责编：远洋评论：

IT之家1月7日消息 早在2018年，雷蛇凭借Sila进军路由器市场，Sila是一款旨在为游戏提供高速且可靠的Wi-Fi性能的游戏路由器。在CES 2020国际消费电子展上，该公司展示了该路由器的5G概念版本，即Sila 5G，依靠无线5G连接作为网络的来源，而不是传统的电缆。

有趣的是，与许多其他家用路由器不同，Sila 5G还配备了可充电电池，使其可以兼作移动热点，具有四个以太网端口。

与Sila一样，Sila 5G还采用了雷蛇的FasTrack技术，该技术是该公司专有的流量管理工具，可自动分析路由器中的某些流量并确定其优先级。还有一个专用的“游戏模式”。

雷蛇说，用户还将能够手动控制特定硬件（例如控制台或游戏PC）或特定应用程序（或应用程序类别）的优先级。iOS和Android的伴侣应用可用于管理Sila 5G的设置，包括创建访客网络或更改网络优先级。

在硬件方面，Sila 5G依靠高通公司的X55调制解调器连接到5G网络以及LTE。Wi-Fi方面由Hawkeye IPQ8072A芯片组处理，该芯片组具有Wi-Fi 6支持。当然，也支持Chroma灯光。

由于这只是一个概念产品，因此雷蛇尚未宣布价格或发布日期。

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关键词：CES2020雷蛇

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