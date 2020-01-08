特斯拉上海超级工厂一周年：加速零部件国产化，重视SUV市场

1月8日消息，昨日，特斯拉在上海迎来了首批国产电动车Model 3的大批量交付，同时正式宣布启动了Model Y项目。为此，特斯拉创始人兼CEO埃隆·马斯克乘坐私人飞机从洛杉矶赶来上海，他说：“2019年对于特斯拉来说是意义非凡的一年。”

这源于他用357天时间，把一片农田变成一座超级工厂，并且完成了生产到交付的全过程，连网友都戏称：“我仍然记得这里废墟时候的样子，金鱼也记得。”

新浪财经也来到位于上海临港新片区的特斯拉超级工厂，见证了这一仪式。在仪式上，马斯克还提到，未来特斯拉将深耕中国，促进能源结构调整，推动共享汽车的发展。尤其是特斯拉Model Y项目，他认为，Model Y销售未来可能超过所有特斯拉其他车型的总和。

357天从破土动工到交付

举行仪式的2020年1月7日，正好是特斯拉超级工厂落户中国一周年纪念日。这一年时间里，特斯拉超级工厂的进度飞速。

2019年1月7日，奠基仪式结束后，工厂开始破土动工；8月19日，已经得到首张验收许可证；9月19日，全面验收通过；10月23日，拿到生产资质，开始生产Model 3；12月30日，国产Model 3正式在上海工厂向员工车主交付。

马斯克与吴清（右）。

在仪式开始前，上海临港新片区下了一场大雨。据上海市委常委、上海市人民政府副市长吴清回忆，去年特斯拉工厂开建时也是雨天，他打趣道，“雨水是财气”。

他认为，特斯拉上海超级工厂用一年时间创造了从开工建设到投产交付的汽车产业发展新奇迹，这既是特斯拉团队与中国上海双方务实合作的丰硕成果，也是上海优化营商环境的经典案例。特斯拉上海超级工厂实现“当年开工、当年投产、当年交付”，正是印证了上海速度。

马斯克也提到，作为最大的外商投资项目、第一个外商独资汽车工厂，没有上海市政府的支持就无法创造这样的奇迹，正是良好的营商环境，使特斯拉上海工厂得以顺利建设和快速交付。

中国制造Model 3交付马斯克现场跳起舞蹈

有意思的是，昨日交付仪式上，马斯克心情大好，不禁兴奋起舞，带来了一段即兴舞蹈solo，引得现场一片沸腾。

在感谢特斯拉中国员工和车主的同时，马斯克也提出愿景，希望未来除了Model 3和Model Y之外，有更多车型在这里投产，并卖向全球各地，更希望有中国设计的特斯拉在这里诞生。而吴清同样表示，希望特斯拉能够引入更多新车型、新项目，支持上海临港新片区发展。

家用轿车和SUV市场并重

当天除了Model 3的交付仪式之外，Model Y的启动仪式也十分引人注意。

马斯克在仪式上表示，Model Y致力于打造大家买得起的SUV，主要是为了满足偏好SUV车型的消费者的需求，而此前的Model 3则是致力于打造大家买得起的家用轿车，这两部分市场对于特斯拉来说都很重要。

同时，他认为，Model Y销售未来可能超过所有特斯拉其他车型的总和。马斯克表示，对Model Y的先进制造技术表示期待。

不仅如此，特斯拉对于充电桩同样高度重视。2019年12月20日，特斯拉在中国大陆第300座超充站建成，超充站已经覆盖超过140个城市，超级充电桩数量已突破2300个，目的地充电桩也已突破2100个。

另据吴清介绍，目前上海的汽车产业已达到万亿级发展规模，其中，新能源汽车重大项目建设近年来更是加速推进，新能源汽车推广应用累计突破30万辆，在全国乃至全球范围内都处于领先水平。

据他介绍，上海现已开放90公里智能网联汽车的测试道路，向18家企业发放了测试牌照共57张，有效测试里程已经超过14万公里。上海在全国率先开展了智能网联汽车的示范应用，启动了洋山港、东海大桥智能网联重卡测试，并且推动长三角智能网联汽车测试互认互通服务，促进智能网联汽车商业化应用探索和跨区域协同发展。

降价搅局新能源车市场？

除了新车型的推出，降价也是特斯拉被热议的焦点。

上周末，特斯拉宣布中国制造的Model 3整车价格的基础车价从35.58万元下调至32.38万元（包含基础版辅助驾驶功能）。不但如此，根据国家政策，全系Model 3可免征购置税，并享受2.475万元的新能源补贴，最终国产Model 3标准续航升级版的售价为29.905万元，降至30万元以内。

而宣布降价的消息一出，天风证券、兴业证券等国内券商马上召开电话会议，解读特斯拉降价的信号。

兴业证券预计，2020年后续随着生产班次增加，国产特斯拉2020年产量有望超过15万辆。国产M3有望成为现象级产品，看好特斯拉产业链。

天风证券称，MODEL 3这次确定性的导入中国供应链，未来在降成本的同时放量，预计年底国产化率从30%迅速提升至100%。

而特斯拉上海工厂制造总监宋钢昨日在仪式上也对媒体透露，“目前，特斯拉上海工厂的零部件本地化率为30%左右，计划到2020年7月提升至70%-80%。”随着国产Model 3零部件本地化率的提高，其售价还会有进一步的下探空间。

目前电动车市场主流车型，价格大致分布于15万元到25万元之间，而特斯拉的降价无疑对此带来冲击。

值得一提的是，去年新能源补贴的大幅退坡，导致国内的新能源汽车市场景气度急速下降。东方财富Choice数据显示，2019年11月新能源汽车销量为9.5万辆，同比下降了41.3%。

与此形成对比的是，根据特斯拉公布的最新信息显示，特斯拉2019年第四季度实现了近10.5万的车辆产量和约11.2万台车辆交付。2019年，特斯拉交付了约36.75万台车辆，比2018年增长50%，并完成了全年目标。（新浪财经邹沅铮许旻）