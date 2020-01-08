英特尔描绘PC未来：有AI，几秒就能做以前几分钟的事

1月8日消息，据国外媒体报道，在今年的国际消费电子展(CES)上，英特尔描绘了一个搭载其最新芯片的、融入AI的折叠屏PC未来。

个人电脑正在消亡的观点从未有多大的分量；尽管iPad Pro取得了一些进展，但PC已经巩固了自己的地位，仍然充当着人们的首选办公设备。但它们将何去何从呢？随着摩尔定律的出现，它们又将如何继续改进呢？

在CES上，英特尔展示了其对PC的模样，以及PC将如何运作的愿景。听起来它与智能手机的未来和现在没有什么不同：折叠屏幕、人工智能和Chrome元素。

其中最重要的是AI，因为它已经出现了；英特尔最新一代酷睿处理器Ice Lake已开始进入搭载AI功能的PC产品。其中最主要的是英特尔Deep Learning Boost技术，它加速了设备上的推算过程（即算法根据训练解读新数据的过程）。正如该公司在CES大会上所详细介绍的，英特尔即将推出的Tiger Lake有着你所期待的那种性能提升——“两位数”的性能提升，Thunderbolt 4集成，一个新的图形架构——但它在处理人工智能任务方面也有可观的改进。

英特尔客户计算总经理格雷戈里·布莱恩特(Gregory Bryant)表示，人工智能“现在的重要性与该平台的所有关键方面不相上下。在推进我们的产品路线图、我们的创新、研发、工程设计和我们与开发商的合作方面，这项技术可谓居功至伟。”

在实践中，很重要的一点是，要清楚借助它来完成些什么事情。尤其是芯片层面的人工智能能力。毕竟，你已经在电脑上一直与神经网络进行交互；只是大部分的工作都在云端进行。把它带到设备上可带来各种切实的好处，即使不是完全变革性的好处。

英特尔架构、图形和软件副总裁罗杰·钱德勒（Roger Chandler）说道，“如果你从你的设备转到云端，然后再转回来，即使转得很快，在某些情况下，你也会遭遇非常恼人的延迟问题。”钱德勒还指出，在设备上运行人工智能意味着它随时都可以使用——不会有网络断开问题干扰到你——而且更私密，因为你不必为了完成任务而把数据丢到某个遥远的服务器上。

以Adobe为例，该公司周一在CES上登台展示了其Ice Lake AI实现过程。那些功能已经渗透到其用于创意任务的软件套件中，能够加速运行从智能对象选择到颜色匹配，再到视频重构的一切任务。“我们可以借助加速推理和机器学习技术，来在短短几秒钟内完成过去需要几分钟甚至更久才能完成的事情。”英特尔客户计算总经理格雷戈里·布莱恩特(Gregory Bryant)表示，“该软件现在可以自动实现这些用法。”

在这方面，Adobe是英特尔自然而然的合作伙伴；该公司通过其Sensei框架对人工智能集成进行了多年的投资。英特尔也远不止是这一个合作伙伴。钱德勒提到了临床实验室公司Quest Diagnostics和照片软件公司Topaz Labs，前者在CAD模型中识别肺结节的能力提高了33倍，后者则利用人工智能通过自动填充像素来提高照片分辨率。他乐观地认为，大多数软件行业将很快效仿。

“在未来几年里，如果有高达80%的软件工作负荷以某种方式内置某种人工智能加速功能，我不会感到惊讶。”钱德勒说道，“有的开发商可能把人工智能用于应用程序的核心和基础元素。有的则可能将它用于小功能。但透过与开发人员的交流，我们发现他们几乎全都在寻求利用人工智能的能力，在某种程度上改进他们的工作负荷。”

这或许并不令人意外，毕竟这种设备上的人工智能在智能手机上已经变得相当普遍。苹果在2017年推出了其Core ML框架，让应用程序在iPhone和iPad上运行神经网络。在去年的I/O开发者大会上，谷歌也强调其在让Android设备本地运行AI助手Google Assistant方面的努力。

Creative Strategies分析师卡罗琳娜·米拉内西(Carolina Milanesi)表示：“毫无疑问，不仅是在云端，在设备端处理数据的能力也将在我们的未来发挥重要作用。”(该公司也有自己设计的机器学习芯片。)因此，业界没有理由不在个人电脑上实现这一点。

那也适用于新型的PC设备。正如纷纷在捣鼓可折叠屏幕的智能手机制造商——虽然进展有限，但微软的项目看起来很有希望——像联想和华硕这样的大型PC厂商已经把配备可折叠双屏硬件带到了CES的展台上。这两家公司似乎都从之前双屏电脑的失败尝试中吸取了最重要的教训：确保提供一个实体键盘来给用户打字。

英特尔自己也推出了一款名为Horseshoe Bend的参考设备。这款概念机旨在为制造商提供参照，它占用的空间相当于一台12英寸的笔记本电脑，其触控屏可扩展至17英寸。它不会出现在商店的货架上，但它表明，个人电脑未来会变成什么模样是不可预知的。

“我认为，现在就断言哪种尺寸和形式的硬件会成功还为时过早。” 英特尔董事长布莱恩特称，“但我相信，这种双屏幕、可折叠、更加聚合、更具移动性、更浸入式的设备是一个正在浮现的市场，我们需要满足这一市场需求。”

此外，还有一些现有的设备类型可以获得提振，比如搭载英特尔芯片的Chromebook。三星和华硕都在CES上发布了属于英特尔Project Athena项目的机型，这意味着它们具备一些很对用户胃口的元素，比如全天电池续航和快速开机。自去年项目公布以来，已经有25款PC设计产品加入Project Athena。而将Chromebook加入进来则有助于确保两个平台都得到同样的关注。

短期内PC性能的变化大多很微妙：电池寿命延长一点，任务运行速度加快一点。外形的变化可能会更加剧烈，这取决于可折叠设备能否获得消费者的青睐。但它们至少本身都是有用的，比很多每年这个时候亮相CES的新产品要靠谱。