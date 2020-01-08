小牛电动发布自动驾驶三轮/跨骑电动摩托车：支持5G

拉斯维加斯时间1月7日消息，小牛电动于CESS 2020发布全球首款自动驾驶三轮电动摩托车TQi以及小牛电动首款跨骑电动摩托车RQi，两款车均支持5G通讯。

同时，小牛电动提出了对未来十年城市出行解决方案的全新思考，通过构建“自动驾驶电摩+IoT+FLEET”模式，为小牛电动“个人自动驾驶城市出行解决方案”奠定基础。自动驾驶三轮电动摩托车TQi将会在2020年下半年正式发售。





TQi是小牛电动首款自动驾驶三轮电动摩托车，外形采用穿插式的半封闭车身和—体式顶棚设计，带来全天候城市出行的升舱体验，延续并丰富了NIU的设计语言。TQi以车距雷达配合ADAS控制车辆刹车、转向，ACC自适应巡航，并搭载预碰撞系统，自动泊车系统，通过摄像头、传感器、雷达等360度监控，可以实现L2级别的自动行驶体验。小牛电动CEO李彦表示，“显然今天还没有实现，但是小牛电动已然做好准备。”

同时，TQi还配备双前轮自平衡系统，采用全新平衡控制器，实时感应车体倾角并控制前轮平衡杆伸缩，主动防倾倒、主动回正，保持车体水平，平稳每一次驾控。此外，TQi还配备SRS安全气囊、ABS防抱死刹车系统、TC牵引力控制等多态驾驶辅助系统。

据了解，双电驱动下的TQi最高时速可达80 km/h，续航里程达到200km，支持智能充电器和智能充电桩。小牛电动创始人兼研发副总裁胡依林表示，“TQi将会于2020年下半年正式上市，个人出行自动驾驶时代近在眼前。”

借助大数据、云计算等新兴科技，小牛电动通过车辆智能化、云端数据整合、移动服务创新，构建起NIU IoT，更好地实现人车互联。目前，NIU IoT可以通过智能传感器，实时感应车辆信息，并汇聚云端计算分析，实现人、车、云时时互联，150+TB的用户骑行数据在NIU INSPIRE技术下进行数据深度融合和分析，用户只需一个APP就能查看、管理车辆，对于小牛电动来说能智能预测未来出行需求，实现对产品研发的反哺。加之5G时代的到来，NIU IoT将会有更大的创新空间。

作为智能城市出行解决方案提供商，小牛电动还搭建了交通网络平台NIU FLEET。NIU FLEET能够实现车辆、电池群的跨区域管理，以及具有定制化、精细化、高效率的特点，一切管理只需要一个网页就能实现，数据可视、7*24小时管控，易于运营，更易于扩展，目前已经在海外两轮电动车共享市场广泛应用。

未来，NIU IoT 、NIU FLEET以及自动驾驶三轮电动摩托车TQi将会成为小牛电动实现个人自动驾驶城市出行解决方案的底层支撑。

发布会现场，小牛电动还发布了首款5G跨骑电动摩托车RQi，在极具赛道基因的外形之下，极速可达160km/h, 续航里程达到130km。RQi拥有汽车级驾驶辅助系统，ABS防抱死刹车系统、CBS刹车辅助、TC牵引力控制一应俱全，拓展了用户使用场景。

此外，小牛电动还展出了不久前在米兰EICMA发布的NQiGTs、MQiGT、UQiGT、NIU Aero EB-01电动自行车以及2018年4月在北京发布的NIU Aero 系列，小牛电动的产品矩阵，也是五年多来专注城市出行的成果展示。