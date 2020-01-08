海信展示全球首款彩色水墨屏阅读手机

IT之家1月8日消息 昨天，海信官方预告称将在CES 2020上全球首发彩色水墨屏阅读手机，现在海信正式公布了这款手机的外观，与A5大致相同，似乎还支持5G。

海信在标牌上写着海信发布了全球首款彩色E-ink阅读手机，还有大大的5G标志，但是官方没有公布的详细的参数。

从图片来看，手机的水墨屏现已有了“淡淡”的色彩，相比原来的黑白显示有了很大的提升。预计之后会有更多厂商采用彩色E-ink屏，这对于电纸书行业是一次不小的变革。