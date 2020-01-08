整合！火山小视频升级为抖音火山版

IT之家1月8日消息据36氪报道，火山小视频和抖音正式宣布品牌整合升级，火山小视频更名为抖音火山版，并启用全新图标。

据悉，品牌升级后抖音火山版仍将保持独立运营并加大投入，向创作者推出“云梯计划”，在双端提供100亿流量扶持创作者。

抖音CEO张楠表示，这次品牌整合升级目的是优化用户体验，给用户提供更高效、易用的服务，同时为创作者提供更大的价值。火山和抖音的内容将在未来逐步实现互通，让用户能看到更丰富的内容，让创作者的内容能获得更好的分发。

截至2019年底，火山小视频日活跃用户超过5000万。

以下为张楠关于品牌升级的发言全文：

今天，我们对火山和抖音进行品牌升级，原火山小视频正式更名为“抖音火山版”，之后，火山和抖音的内容将逐步融合。这次品牌升级，一是为了更好地服务于我们的用户，二是希望能够让两边的用户收获更多的朋友，看到更大的世界。

火山小视频是我们在小视频领域最早的尝试。项目启动的时候，我们受到过各种质疑，觉得这件事太难，但16年火山小视频上线后，迅速在全国、尤其是东北、华北等地获得了众多用户的喜爱，在很多地方甚至一度成为用户最喜爱的短视频和直播产品，成长为日活超过5000万的App。

2016年9月，抖音上线，自此，火山小视频和抖音在短视频领域差异化发展，帮助我们在短视频市场占据了一席之地。

火山小视频是一个非常有意义的产品，它是一个有温度的平台，许多普通人在这里分享与记录生活中真实、美好的故事，看到更多精彩。

2017年上半年的时候，火山的用户邮箱收到过一封来自四川合江县三块石村的感谢邮件。26岁村民刘金银告诉我们，因为火山小视频，他每天直播自己捉黄鳝、抓龙虾、搬螃蟹、钓鲢鱼的农家乐生活，半年赚到了8万元。刘金银把自己的网名改成了“金牛”，在火山上他收获了80多万的粉丝，为了感谢火山带来的机会，他特意剪了一段自己如今的农村生活纪录片送给了我们。

我非常喜欢这段视频。有许多像“金牛”这样的普通人，他们在火山上第一次尝试了短视频这样的表达方式，表达自我、记录生活，让人们看到一个真实、有趣、有人情味的世界，还有不少中长尾创作者，通过视频创作来获得收益，过上了更好的生活。

帮助用户记录自己的生活，发现更大的世界，收获更多的朋友，这是抖音和火山共同的初衷，也基于此，有了这次品牌升级。我们希望统一品牌，更好的进行产品层面的协同与创新，继续加大对短视频的投入力度，探索更多的可能性。

今天的品牌升级，是一个全新的开始，我们将为用户和创作者提供更大的平台、更好的服务，在各方面的投入会持续增加，针对抖音火山版的创作者，我们会推出一个专门的“云梯计划”，提供100亿流量，以及全方位的创作者服务，帮助创作者在我们的平台更好地创作。

我们希望，通过这次品牌升级，两个产品的用户、创作者能获得更好的体验，看见更丰富的世界，交到更多的朋友。