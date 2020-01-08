爆料：微信扫码进群上限增加到200人

IT之家1月8日消息 据虎嗅报道，网友爆料称，微信扫码进群上限增加到200人 （之前为100人）。目前，200人以内微信群聊仍然可以通过二维码扫码进群，但超过200人群聊二维码显示为：“群聊人数超过100人（此处应该是文案错误）只可通过邀请进入群聊”。

值得一提的是，三言财经此前报道，亲测发现，微信好友超过5000的微信号可以继续添加新好友，但是添加时都会出现“仅限聊天”的提示。页面显示，已有较多的朋友能看到你朋友圈等内容，新添加的朋友只能设为“仅聊天”。