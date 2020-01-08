小米生活商标侵权案落定，小米全面胜诉获赔5000万元

近日，小米与中山米家电器有限公司（已更名）等相关方的侵害商标权及不正当竞争纠纷一案尘埃落定，江苏省高级人民法院正式裁决，小米终审胜诉，将获5000万元赔偿，以及由对方支付诉讼费用。

一位法律界人士表示，这是近三年国内已公开商标侵权生效判决中的最高赔偿额，是一起明确适用惩罚性赔偿的典型案例，对行业内的商标权益纠纷处理具有指导性意义。

纵观案情，这是一次针对明星品牌，弄巧成拙的高效率“剽窃”。

具体过程是，小米2010年成立之后，使用创新性的互联网商业模式进行品牌推广，在2011年，就因小米手机一代的发布，凭借互联网传播成为现象级明星品牌，积累巨大人气，受到行业内外众多效仿。

在此背景下，被告公司于2011年趁虚而入，对小米进行“蹭热点”，注册商标“小米生活”在挂烫机、风扇、电磁炉、电饭煲、冰箱等商品上，销售额约7000万元。

不仅是注册相关商标，在宣传语、包装设计、推广策略上，被告在天猫、京东等网店全方位地摹仿小米公司的商标、字号、域名、宣传语、品牌配色等等，采取多种行径涉及恶意攀附小米品牌价值，最终引起纠纷。

被告当时注册的“小米生活”商标限于第11类，注册时间是11月23日。而小米首件小米商标于2011年4月核准，限定于第9类。

一位律师表示，成功跨类认定被告使用注册商标侵权比较困难，一般案件只能认定使用非注册商标侵权。

要确认对方跨类别侵权，就需要确认小米商标在2011年11月23日之前已是驰名商标，受到驰名商标的跨类别保护。关键问题在于，根据《驰名商标认定和保护规定》这一规章，要认定驰名商标，一般需要3年到5年时间。

然而，自社会逐步迈入移动互联网时代以来，互联网的普及改变了传统商业的运作模式，使产品得以通过结合互联网的营销模式迅速触达广大相关公众，具有传播速度快、传播范围广的特点。在2011年，小米通过爆炸性的产品模式，以及创新性的互联网传播，在最快时间就登上各类科技头条。

因此，法院综合考虑《商标法》十四条各项因素，并结合移动互联网行业的特点，决定对驰名状态进行客观、全面地认定。最终确认“小米”商标在2011年11月23日中山奔腾公司的“小米生活”商标申请注册之前已为相关公众熟知，达到驰名状态。

从“小米”商标注册到驰名仅7个月，是国内首例在这么短时间内认驰的案件。也为小米胜诉奠定了基础。

目前，2019年中旬，小米已就这一案件取得一审胜利。此次胜诉为终审胜利。5000万元的罚款为适用三倍惩罚倍数的惩罚性赔偿，赔偿性惩罚作为打击恶意侵权者的重要法律武器，在近年商标侵权案件中的适用逐渐增多，愈加受到重视。

除却罚款外，法院还判令被告在多个电商平台刊登消除影响声明，有助小米品牌保护宣传。