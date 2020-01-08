三星电子副董事长：内存芯片市场开始出现恢复迹象

北京时间1月8日晚间消息，据国外媒体报道，韩国巨头三星电子副董事长Kim Ki-nam周二表示，内存芯片市场开始出现改善迹象，这使得三星电子需要仔细考虑其位于京畿道平泽市的第二季内存芯片工厂的启动时间。

这位三星电子副董事长在拉斯维加斯举行的CES展会上对媒体表示：“有迹象表明市场正在复苏。但是现在还很难预测市场复苏了多少，也很难预测哪些因素将会起作用。”

三星的第二座内存芯片生产工厂即将建成，其面积相当于400个足球场，该工厂计划在今年内投产。韩亚金融学院发表的一份报告称，芯片价格有可能在今年第一季度内趋向稳定，并且在第二季度中恢复。

Kim表示，三星有可能根据市场的动向，很快决定何时启动他们在平泽建设的第二家内存芯片工厂。他说到：“我们将根据不断变化的市场情况，以及我们的（业务）安排作出决定。“至于这家工厂是否会大量生产先进的NAND芯片，Kim表示：”这也需要取决于市场状况。“

该公司周三发布的初步财务报告显示，三星电子的半导体业务有望在今年上半年迎来反弹，结束去年的下降趋势。

今天早些时候，三星宣布该公司在2019年第四季度中获得了59万亿韩元（约502亿美元）的销售额，营业利润为7.1万亿韩元。

由于芯片需求以及价格的下跌，该公司的销量和营业利润分别下降了0.46%和34.26%。

2019年全年，该公司营业利润同比下降52.95%，至27.71万亿韩元；营收同比下降5.85%，至229.52亿韩元。这是该公司自2015年以来最低的营业利润，也是自2016年以来最低的营收。

市场观察者表示，芯片市场的疲软有望最早在今年第一季度有所缓解，并且指出三星发布的第四季度财报预测稍稍超出了市场预期。

半导体行业如今已经显示了复苏的迹象，同时，由于5G服务以及可折叠屏幕手机的推出，市场对智能手机的需求也迎来了提升。一些分析师预计，三星今年的运营利润最高可能提升40%。