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数科网维OFD版式软件全面适配统一操作系统UOS

2020/1/8 12:19:13来源：IT之家作者：骑士责编：骑士评论：

近日，数科OFD软件产品在龙芯、飞腾、兆芯、鲲鹏等CPU平台完成了与统一操作系统UOS的全面适配。在统一操作系统UOS平台上，数科OFD软件产品运行稳定，功能全面，体验良好。

数科阅读器

北京数科网维技术有限责任公司专注于版式技术研发和信息化应用十余年，是国内领先的专业版式文档处理产品和技术服务提供商。

版式阅读器界面

长期以来，数科的版式技术创新成果应用于电子公文、数字档案、电子证照、电子票据、数字出版等领域。

格式转换服务

格式转换监控

格式转换统计分析

数科网维是OFD国家版式标准的主要编制单位之一，也是党政机关电子公文标准规范等一系列国家电子文件相关标准的参编单位。

数科OFD软件产品拥有完全自主产权的OFD核心技术，提供版式文件的生成、转换、显示、搜索、打印、校验、外带、发布管理等涵盖文档全生命周期的技术产品与解决方案。

数科OFD软件产品具有如下特点：

  • 本产品是国内首款通过OFD标准符合性测试的产品。

  • 本产品是国内首款通过创新技术软硬件环境适配的OFD产品，可流畅运行在创新技术软硬件环境中。

  • 多年以来，产品成功应用于100余个国家部委行业，覆盖33个省市自治区（除台湾外全覆盖），服务2000余家客户单位，横跨电子公文、电子档案、电子证照、数字出版等多个行业领域，市场占有率全国领先。

  • 本产品拥有独创的流式推送、可控交互、安全外带和轻阅读转换等技术，技术水平在行业内处于领先水平。

  • 本产品是国内唯一出口到海外的OFD产品，在非洲多个国家成功应用并获得广泛好评。

目前，统一操作系统已经与国产芯片、数据库、中间件、流版签软件等产品完成了适配，可满足日常办公应用场景。

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关键词：UOS操作系统

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