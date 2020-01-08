【IT之家学院】统一操作系统UOS尝鲜记（二）：办公&可用性

大家好，欢迎回到IT之家学院，我是麦子。上期我们聊了如何在物理机和虚拟机中安装统一操作系统UOS，本期我们将结合deepin 15.11以及已知的deepin V20相关信息，针对UOS beta版、rc版进行体验，来看一下使用体验如何，以及可用性做到什么程度了。

一、上手体验

首先作为Linux，UOS的开机速度是非常快的，从按下电源键到登录界面不过十秒左右，输入密码，进入桌面时会有一个输入框走条的小动画，非常灵性。

进到桌面后，欢迎页首先会播放一段UOS的宣传视频。

▲不要被截图骗了

随后会让我们选择桌面样式，分为“时尚模式”和“高效模式”，可以理解为“时尚模式”类似macOS的Dock栏，“高效模式”则类似于Windows的状态栏，至于App展示方式则可在类Launchpad或类开始菜单两者间切换，可根据自身使用习惯选择，后期可右击状态栏更改模式。

下一步为设置运行模式，提供了“特效模式”和“普通模式”，“特效模式”在系统UI中存在更多的毛玻璃等特效，后期可在[控制中心–个性化]中更改特效。

随后选择一款心仪的图标，就可以正式开始体验UOS了。图标主题后期可在[控制中心–个性化]中修改，并且有一款名为“欢迎”的应用，可重设以上所有设置。

以“时尚模式”+“特效模式”为例，桌面默认有“计算机”和“回收站”两个图标，可手动将其他应用或文件发送到桌面。

下方状态栏分为三部分，左侧第一个按钮即为启动器，点击后可以看到默认样式较为接近macOS的launchpad，只不过macOS的launchpad为横向分页，而UOS启动器则为纵向滑动。顶部中央有搜索栏，较为方便，系统本身也内置了足够多好用的工具。

左上角有按钮可切换至分类展示。

右上角的按钮则让启动器样式可在类launchpad和类开始菜单之间切换，我们之前有提到过。

回到状态栏，左侧第二个按钮是“显示桌面”，第三个为“多任务视图”，UOS最多可同时开启四个虚拟桌面。这两个按钮可自定义排序以及是否驻留状态栏。

状态栏中部即为各类应用图标，可以自行增加、删减及排序，右键菜单根据App功能有所不同。

右侧为快捷控制中心，依次有输入法、磁盘、通知中心、音量、网络控制按钮，以及屏幕键盘、语音助手、启动选项、日历和回收站，控制按钮支持排序和折叠。

此外，系统其它细节也在不断改进，比如在beta版系统UI中从安装界面到系统信息都可见的“deepin”字样，基本都完善了。

▲beta_install

▲rc_install

设备管理器中可以看到UOS将支持的外设种类比较齐全，待正式版发布后应该会兼容日常会用到的大部分，目前rc版系统在虚拟机内采用桥接网络可正常联网，在物理机上英特尔AC 9560网卡的WiFi和蓝牙功能均可正常工作；两种环境中声卡工作正常，但物理机上对20系N卡支持并不是很友好。

经过一段时间的上手体验，麦子个人认为UOS的“手感”挺不错，UI很漂亮，使用期间几乎没有卡顿，较为完善的桌面环境与deepin的DDE一脉相承，也给用户足够多的自定义空间，总体感觉良好，正式版发布后我是愿意再做尝试的。哦，对了，可能是由于对显卡的支持问题，我感觉刷新率在两种环境下都不到60帧，这是比较影响体验的一点，刷IT之家都不够丝滑了，希望正式版可以改进。

二、办公场景体验

刚才我们算是开箱了，接下来放到实际场景中体验一下，产品不管手感怎样总归要用起来，麦子亲自上阵，考察一下UOS在日常办公场景下体验如何。

麦子工作时的主力系统是Windows，使用较多的软件有即时通讯软件QQ微信钉钉、用来码字的Office、用来浏览IT之家和其他网站的浏览器以及各种截图录屏快速启动之类的小工具，体验如何首先表现在对软件的支持程度，就在我找软件时，尴尬的事情发生了。

首先，UOS_beta版默认软件源会导致软件商店不可用，可以理解商店本来的进货商给断供了，打开后只有一个透明的窗口轮廓，无法使用，那么我们就要变通一下，换一家供货商，这个操作称为换源。

Beta版系统默认有root权限，只需在桌面右击打开终端，或使用快捷键“Ctrl + Alt + T”。我们可以新建一个软件源或直接更改软件源，先来备份一下，输入命令：

sudo cp /etc/apt/sources.list /etc/apt/sources.list.bak

回车后会要求输入开机密码，Linux终端中输入密码是不显示的，所以放宽心你的键盘和显示器都没坏，输入完成后按回车即可，操作完成不会有反馈。sudo代表使用管理员权限，所以需要输密码，这一步是在同文件夹下创建同名备份。

后输入命令：

sudo dedit /etc/apt/sources.list

回车后终端会蹦跶几行代码，之后打开一个编辑器用以修改sources.list这个文件，编辑器是UOS默认的编辑器，命令中“dedit”可替换为“deepin-editor”。



▲更改前

文件中“http://packages.chinauos.cn/uos”即为UOS默认软件源，我们将其替换为deepin的软件源，便可使用软件商店。Deepin官方有许多软件源，IT之家整理了一些常用的，大家可根据自身地理位置选择。

清华大学：https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/deepin

中国科学技术大学：https://mirrors.ustc.edu.cn/deepin

阿里云：https://mirrors.aliyun.com/deepin

网易：https://mirrors.163.com/deepin

更多官方软件源可点此访问查看。

IT之家在青岛，麦子选择了清华大学的镜像，将文件更改为：

deb [by-hash=force] https://mirrors.tsinghua.edu.cn/deepin panda main contrib non-free #deb-src https://mirrors.tsinghua.edu.cn/deepin panda main contrib non-free

▲更改后

由于是桌面环境，你可以直接“Ctrl + S”保存，当然你也可以选择用vim修改。

保存后关闭编辑器，在终端中依次运行命令：

sudo apt-get update

sudo apt-get upgrade

两行命令均需要等待一小段时间，第二步中途需要输入y并回车确认，这两步是完成必要的更新和升级。



完成以上步骤，再打开应用商店便可正常打开，也能看到其中可下载的软件，rc版系统默认可以使用应用商店，但后来麦子选择了beta版进行了体验，因为对于大多数没有开发者账号的用户来说，beta版的可用性稍高。

在商店中我们能找到一些软件比如QQ、微信等，后面会跟着“（Wine）”，这代表软件是从Windows平台迁移而来，简单理解Wine可以让Windows应用感觉自己运行在Windows系统上，从而实现兼容。Deepin在此基础上又做了进一步的开发，集成在系统中，称为deepin-wine，使用起来更加方便省心，但让人糟心的是UOS没赶上，两个版本的应用商店中均因缺少依赖包无法安装此类应用。

依赖包可以近似理解为Windows中的库文件，平时少了dll文件我们可以下载，同样缺少依赖包也可以进行安装，不过自己动手安装配置Wine又需要小半天了，对于尝鲜体验来说有些得不偿失，以及习惯了桌面操作系统的用户恐怕没有多少愿意自己动手。

好在最近厂商们好像开始重视起Linux的生态来了，QQ、钉钉、WPS都能找到deb包，均可直接安装，谷歌浏览器在应用商店可以下载，而自带的截图录屏工具非常好用，有了这些足够我开工了，只是微信放弃使用第三方客户端，要多依仗手机了。

就这样，麦子用这些工具，一上午完成了本篇的部分内容，整体感觉比较顺畅，WPS文字完成度很高，QQ有点像上上年代的产品不过聊天没问题，谷歌浏览器也正常，只是万万没想到自带的输入法用的不是很习惯……但整体上，麦子完成了IT之家首次UOS办公的创举，感觉良好，当然仅限图文编辑工作。

三、可用性

经过一段时间的体验，包括半天的办公用途，麦子评价UOS想说的第一句是“UI真好看”，是不是deepin v20套壳不重要，能靠颜值圈粉也是本事。

毕竟是测试版，所以使用时不能有过高的期望，事实上麦子觉得目前版本的UOS更适合用来体验，可用性都不是很高，虚拟机是比较合适且方便的载体，浏览器访问IT之家的体验并不差，但打算用UOS干活还是任重道远。

之前我也想过用UOS尝试一些娱乐项目，影音娱乐自然没什么难度，网易云音乐、浏览器和视频播放器都可在应用商店安装，后来安装Steam时缺少依赖包，安装NVIDIA驱动时网络总是出状况，听听歌看看视频也没什么不好。

我们的统一操作系统安装&体验就告一段落啦，就在今天UOS官网暂停了新用户注册，麦子身边有一些朋友非常激动，纷纷猜测UOS正式版呼之欲出了，麦子很高兴有这么多朋友对统一操作系统有这样的热情和关注度，待到正式版系统发布后，非常欢迎大家将原创体验作品分享到IT圈中的极客圈，我们将从中进行优选发布至IT之家首页。