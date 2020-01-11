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【视频】索尼“相机车”，三星“旋转屏”，华硕“像素本”，盘点CES 2020上的吸睛神器！

2020/1/11 14:02:47来源：IT之家作者：水水责编：水水评论：

Hello，大家好！我是IT之家的水水。为期五天的CES 2020终于落下了帷幕，各路厂商给我们带来了一场精彩的科技盛宴。有人说CES是在三天时间（3天仅指完全开放日）内，看完了未来三年的科技，这么说可能有些夸张，但今年的CES 2020硬货确实不少。索尼开始造车，三星开始造人，折叠屏不再新鲜，笔记本厂商又把触手伸向了笔记本的A面，联想ThinkBook Plus的A面墨水屏和华硕ROG 幻14的A面像素屏都是新的玩法。欧莱雅想要狙击李佳琦的口红带货，三星想要收割抖音快手的死忠粉，一加直接给手机加上了ND滤镜，Insta360拐走了华为的好伙伴徕卡，专门为其新出的运动相机定制镜头……总而言之，CES 2020上，厂商们更懂消费者想要什么，嘴上说是概念，但直接商用完全没毛病。务实的创新越来越多，口嗨的炫技越来越少，这就是我对CES 2020最直观的印象。那水水也为大家总结了自己心中觉得非常酷的CES 2020硬件新品，大家有什么喜欢的产品，欢迎在评论区及视频弹幕中留言告诉我哦。那接下来，赶紧跟着水水一起去一探究竟吧：

▲点一下直接播放

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另外，水水已经发布的CES 2020新品报道，大家也可以去围观一下哦！

Alienware Concept UFO 上手体验视频：https://www.ithome.com/0/467/206.htm

ThinkBook Plus&Thinkpad X1 Fold上手体验：https://www.ithome.com/0/467/303.htm

Mercedes-Benz Vision AVTR（阿凡达）现场体验：https://www.ithome.com/0/467/427.htm

索尼概念电动车SONY Vision-S现场体验：https://www.ithome.com/0/467/583.htm

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关键词：CES 2020

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