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外媒曝光三星Galaxy S20/S20 Plus/S20 Ultra手机规格和价格

2020/1/11 17:41:32来源：IT之家作者：嗜橙责编：嗜橙评论：

IT之家1月11日消息 近日phonearena列出了即将发布的三星Galaxy S20、三星Galaxy S20 Plus和三星Galaxy S20 Ultra三款手机的详细规格和价格信息。可以看到在硬件方面，三款机型均采用骁龙865+8GB内存+256GB存储的组合。

三星Galaxy S20手机的尺寸为151.7×69.1×7.9mm（相机位置为9.1mm），采用6.2英寸120Hz的AMOLED打孔屏幕。电池容量为3730mAh，采用108MP主摄+长焦+超广角的后置摄像头组合；价格预计为799美元（约合人民币5527元）。

三星Galaxy S20 Plus手机的尺寸为161.9×73.7×7.8mm（相机位置为8.9mm），采用6.7英寸120Hz和2K的AMOLED打孔屏幕。电池容量为4300mAh，采用108MP主摄+48MP长焦+超广角+ToF的后置摄像头组合；价格预计为999美元（约合人民币6910元，5G版）。

三星Galaxy S20 Ultra手机的尺寸为166.9×76×8.8mm（相机位置为10.2mm），采用6.9英寸120Hz和2K的AMOLED打孔屏幕。电池容量为4900mAh，采用108MP主摄+48MP潜望式长焦（支持10倍光学变焦和100倍数码变焦）+超广角+ToF的后置摄像头组合。价格预计为1099美元（约合人民币7602元）。

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关键词：三星Galaxy S20三星Galaxy S20 Plus三星Galaxy S20 Ultra

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