连中大单！中微半导体将为长江存储制造9台刻蚀机设备

1月11日消息，近日，中微半导体宣布开年大单，公司获得长江存储9台刻蚀设备的订单。而在不久前的2019年第四季度，中微才刚刚宣布获得长江存储的3台设备订单，截至目前共占据长江存储介质设备总采购量的1/3。公司接连的中标喜讯刺激着二级市场的股价。

1月2日中国国际招标网公布相关招标结果，公司股价涨至103.96元/股，涨幅高达12.39%；1月8日中标消息传开，股价已经冲上113.75元/股，涨幅为10.25%，高涨的股价反映了股民们对中微未来的无限畅想。畅想和梦想总是丰满而美好的，但回归现实，中微究竟能否不负众望，或许我们能从财务数据中看出一丝端倪。

Primo AD-RIE刻蚀机/图源中微半导体官网

经营活动现金流

财务报表中的“经营活动产生的现金流量净额”，反映的是一家公司与主营业务有关的现金变动状况，能够较好体现公司核心业务的现金造血能力。截至Q3，中微半导体的经营活动现金流量净额为-1.54亿，整体表现为现金流出，但先别着急，细看三个季度的季度数据，实际上亏损的缺口是在不断减少的，并且公司已经在第三季度实现了单季度现金流的扭亏为盈，从-1.46亿转为+2.21亿。同时对比2018年的数据，可以看出公司的刻蚀机设备和MOCVD设备造血能力整体优于2018年。实际上公司2018年以前经营活动现金流量净额持续为负，2016及2017年分别为-1.02亿和-1.50亿，一直到2018年才实现正流入2.61亿。

自由现金流

主营业务造血能力有所改善就足够了吗？显然不是的，还需要结合自由现金流进一步分析。这里提及的自由现金流，是指“经营活动产生的现金流量净额”与“投资活动产生的现金流量净额”的总和，表示公司通过主营业务赚取的收入，扣除为了持续经营和扩大发展所花费的支出后，公司所剩下的可以自由支配的现金。

从自由现金流的角度看，公司现金流状况似乎不容乐观。截至Q3，公司的自由现金流净额-11.28亿，经营活动和投资活动均表现为现金流出，其中以投资活动流出为主，主要是Q3单季度投资活动净流出10.4亿，其中投资支付的现金为12亿。

钱去哪了

Q1和Q2的投资活动数据正负不超过3亿，Q3的这个10亿确实过于显眼。许多人或许这会开始着急了，这公司的钱都用去哪了？

回答这个问题之前，我们先来捋一下这钱到底是从哪里来的。这钱并不是公司的，相反，实际上是对中微未来抱有无限畅想的中微股民们的血汗钱。2019年7月22日，中微半导体成功在科创板上市，实际募资14.57亿元，在招股说明书中提及本次募集资金主要用于“高端半导体设备扩产升级项目”、“技术研发中心建设省级项目”和补充流动资金。

读到这是不是认为这10亿元都拿去扩产升级了，花的值，有种物尽其用的感觉？但其实这笔钱实际上被拿去理财了。2019年8月22日公司发布公告，宣布使用闲置募集资金进行现金管理，拟使用不超过10亿元的募集资金进行结构性存款的投资理财，而对应的，Q3新增了9.43亿交易性金融资产。所以，Q3投资流出的现金基本来自于公司科创板上市募集的资金。

感觉被骗了？实际不然。任何项目都是循序渐进的，相应的，资金也是按部就班的使用。2019年12月4日，公司发布关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告，用募资中的0.9亿置换出公司原先垫付的钱，11.25%的项目预算已经先用出去了。钱还是花在刀刃上的，不过得慢慢花。剩下的总不能都吃活期利息是吧，拿去投资理财，多挣一点是一点。

拨开云雾

最后解决剩下的疑问，也是大家最关心的问题，公司的自由现金流状况究竟如何？排除上文提及的募集资金的影响，Q3源于公司内部的投资净流出为-1.27亿，自由现金流为0.94亿，则中微半导体实际上实现了连续2个季度正自由现金流，现金流状况确实有所改善。

结语

财务报表等数据反映的是公司以往的业绩，而现金流是其中颇为重要的参考指标。中微半导体现金流状况从2018年开始持续不断改善，说明公司核心业务的造血能力在持续提升。而公司从2019年Q4开始宣布的12台设备的中标信息，体现的是未来业绩的保障以及行业对公司业务的认可。

虽然中微仍未公布2019年业绩预告，但这家刻蚀机的龙头企业还是值得大家有所期待的。