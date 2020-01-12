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曝三星Galaxy S20/S20+升级相机规格，但并非是1亿像素

2020/1/12 8:37:21来源：IT之家作者：骑士责编：骑士评论：

IT之家1月12日消息 据此前三星官方表示，将在2月11日举行Galaxy新品发布会，有望推出三星Galaxy S20、S20 +和S20 Ultra三款新手机。此前消息称，三星S20系列将搭载1亿像素摄像头。

现在根据爆料人士Ice universe 的说法，三星Galaxy S20 Ultra预计将配备108M像素的主摄像头，而三星S20和S20 +仍将配备1200万像素镜头。

但是，这并不意味着相机不会更好。

爆料称，三星S20和S20+将使用新的12MP 1.8微米传感器，值得期待。

这将意味着三星S20拍照噪点更减少，夜间摄影效果更好。

根据OneUI 2.0代码，Galaxy S20将配备“ Director's View”（导演视图），使用户可以对场景或主题进行构图并自动或手动进行跟踪。

三星还致力于“单拍照片”模式，这是一种AI辅助功能，可用于单拍图片或短片。此功能可能类似于Google的Photobooth模式，该模式可帮助用户单拍照片。

接下来是精细控制，它将允许用户控制各种设置，例如光圈、曝光、色调ISO等。

最后，三星也在努力改善散景模式。三星将通过Galaxy S20引入四种新的散景模式-Artify，Mono，Side Light和Vintage。

三星还推出了类似苹果的功能来跟踪电池的运行状况，这将帮助用户及时更换电池并延长手机的使用寿命。

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关键词：三星S20三星手机

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