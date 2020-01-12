男子网店贩卖淫秽视频获利1500余元被公诉，网盘存2000余个视频

据扫黄打非消息，近日，上海市奉贤区人民检察院对一起贩卖淫秽物品牟利案提起公诉。

2019年8月，警方接到举报称在奉贤南桥某KTV内有卖淫嫖娼行为，辖区民警立即赶赴现场开展清查行动，在一个包厢清查时，发现一名男子正在用手机观看淫秽视频，经讯问，该男子交代是在某大型购物平台上购买的淫秽视频。

经查，嫌疑人张某在某网购平台开了一家单机游戏网店，但生意不好。2019年7月，他发现有人售卖淫秽视频较赚钱，便向其他卖家购买后放在自己的网店里出售。据侦查，张某网盘内淫秽视频2000余个，至案发，张某贩卖淫秽物品非法获利1500余元。

据查，张某在自己的音像制品网店上线了“在线电影”的商品，并放了些露骨的美女照片。待有客户看到上线商品联系其时，就在线跟对方聊称自己有小电影，之后客户通过张某所发的收款二维码、网店拍单等方式支付其钱款后，张某就将网盘共享链接发给对方，客户便可观看这些淫秽视频。

据警方侦查，张某网盘内淫秽视频2000余个，自2019年7月中旬至案发，张某靠贩卖淫秽物品，共非法获利1500余元。

犯罪嫌疑人张某以牟利为目的，贩卖淫秽物品，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》，构成贩卖淫秽物品牟利罪，2019年11月29日，上海市奉贤区人民检察院依法对其提起公诉。