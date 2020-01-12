内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界资讯软件之家
Win10之家WP之家
iPhone之家iPad之家
安卓之家数码之家
评测中心智能设备
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>IT资讯>业界

男子网店贩卖淫秽视频获利1500余元被公诉，网盘存2000余个视频

2020/1/12 9:05:02来源：IT之家作者：骑士责编：骑士评论：

据扫黄打非消息，近日，上海市奉贤区人民检察院对一起贩卖淫秽物品牟利案提起公诉。

2019年8月，警方接到举报称在奉贤南桥某KTV内有卖淫嫖娼行为，辖区民警立即赶赴现场开展清查行动，在一个包厢清查时，发现一名男子正在用手机观看淫秽视频，经讯问，该男子交代是在某大型购物平台上购买的淫秽视频。

经查，嫌疑人张某在某网购平台开了一家单机游戏网店，但生意不好。2019年7月，他发现有人售卖淫秽视频较赚钱，便向其他卖家购买后放在自己的网店里出售。据侦查，张某网盘内淫秽视频2000余个，至案发，张某贩卖淫秽物品非法获利1500余元。

据查，张某在自己的音像制品网店上线了“在线电影”的商品，并放了些露骨的美女照片。待有客户看到上线商品联系其时，就在线跟对方聊称自己有小电影，之后客户通过张某所发的收款二维码、网店拍单等方式支付其钱款后，张某就将网盘共享链接发给对方，客户便可观看这些淫秽视频。

据警方侦查，张某网盘内淫秽视频2000余个，自2019年7月中旬至案发，张某靠贩卖淫秽物品，共非法获利1500余元。

犯罪嫌疑人张某以牟利为目的，贩卖淫秽物品，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》，构成贩卖淫秽物品牟利罪，2019年11月29日，上海市奉贤区人民检察院依法对其提起公诉。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：视频网店

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|云日历|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有    