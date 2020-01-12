内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界资讯软件之家
Win10之家WP之家
iPhone之家iPad之家
安卓之家数码之家
评测中心智能设备
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>IT资讯>业界

中国移动SPN设备扩容集采：规模为41万端，华为份额达67%

2020/1/12 9:13:30来源：C114中国通信网作者：李亚利责编：骑士评论：

中国移动发布2020年至2021年SPN设备扩容部分单一来源采购信息公告。采购内容为SPN设备，采购供应商分别为烽火通信科技股份有限公司，10244端；中兴通讯股份有限公司，124506端；华为技术有限公司，275968端。

上个月末，中国移动启动SPN设备新建部分集采，涉及28省，采购规模总计为145663端。此次扩容部分集采，采购规模总计达到410718端，远远大于新建规模。也就是说，伴随着两次集采的落地，中国移动2020年至2021年SPN设备采购量达到了556381端。

2019年，我国进入5G元年。5G从面向2C业务向垂直行业转变，提出的新特性包括切片、高可靠性、超低时延和高精度同步等，为此，中国移动提出“单比特成本降低十到一百倍、容量提升十到一百倍、关键性能提升十到一百倍”的5G承载网技术目标，首创SPN技术框架，并在2019年7月ITU-T SG15工作组会议上成功立项，成为新一代传送网技术体系。

目前，SPN已经形成端到端产业链，凝聚运营商、设备商、器件商、芯片商、仪表商，在标准制定、技术创新、测试验证等领域深度协作。

从前后两次的大规模SPN集采来看，中国移动将在2020-2021年迎来5G大规模建设期，5G商用进程加速，产业链及应用领域随之繁荣，形成良好生态。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：中国移动

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|云日历|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有    