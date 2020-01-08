谁是与你通话次数最多的人？中国移动发布2019年度账单

IT之家1月8日消息 时间迈入2020年，近日，中国移动App发布了2019移动年度账单。

尽管名为“账单”，但移动年度账单并未带来用户消费方面的信息。

2019移动年度账单主题为“感恩2019”，包括用户第一次使用中国移动服务的时间、与用户通话次数最多的号码、通话时间最长的一天、参与的活动数量、留下足迹的地方数量等。

以懒猫的移动号码为例，该号码于2014年9月5日注册，与家人号码的通话次数最多，在2019年8月5日通话时间最长（57分钟）。