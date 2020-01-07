频率一致！广电有望组团中国移动共建5G网络

自广电拿到5G牌照以来，关于广电的风吹草动都能掀起一波业界讨论的热潮，现在大家又把关注点集中到了广电是否会与中国移动共建5G这一话题上......

近日，工业和信息化部依申请向中国广播电视网络有限公司（以下简称中国广电）颁发4.9GHz频段5G试验频率使用许可，同意其在北京等16个城市部署5G网络。

由于4.9GHz试验频率恰好也是中国移动5G频段之一，因此，业内人士纷纷猜测，中国广电很有可能与中国移动合建5G网络。此外，有专家表示，基于目前电信、联通已携手共建5G，如果广电与移动合作组网,有可能形成5G四大运营商2:2的格局。

广电组团移动共建5G网络？

此前，中国广电已获得工业和信息化部颁发的5G商用牌照，成为我国境内继中国电信、中国移动、中国联通后第四家5G基础电信运营企业。

此次试验频率许可，标志着中国广电在相关地区正式获得5G频率使用权，有助于进一步推动其5G网络建设和行业应用发展，同时为个人和行业用户在获得5G服务方面提供了更多选择。

下一步，工业和信息化部将持续关注中国广电5G网络建设情况，指导其做好基站部署、无线电干扰协调等工作，不断提升网络质量与服务水平。

值得一提的是，在2018年12月10日，工信部向中国电信、中国移动、中国联通发放了5G系统中低频段试验频率使用许可。其中，中国电信和中国联通获得3500MHz频段试验频率使用许可，中国移动获得2600MHz和4900MHz频段试验频率使用许可。

目前，中国电信和中国联通的共享共建已提上日程，为5G建设合伙铺路。此次广电获得的频段与中国移动所获得的5G频段接近，也使业界猜测，二者共建共享的可能性极大。

当然，广电与移动合作共建5G并不是空穴来风。

众所周知，广电部署5G难度大，虽然拥有700M黄金频段这把“宝剑”，同时拥有SA一步到位的后发优势，依然存在不容忽视的劣势，而这些劣势很可能成为双方合作的推动力量。

首先，运营商4G覆盖及站址数量占有绝对优势，5G的连续覆盖需要更多的基站投资,广电若要实现运营商相应级别覆盖一次性投资成本巨大，如能与中国移动合作，必定会如虎添翼。

其次，广电缺乏无线通信网络建设运营经验，如果能够与中国移动共享网络，则大大增加了广电在5G时代商业成功的可能性。

“中国广电与中国移动合建5G网络能够有效降低5G组网成本,也将对移动运营商格局产生深刻影响。广电与移动合作组网,有可能形成5G四大运营商2:2的格局。”相关业内人士表示。

业界对于广电与移动的合作推测并不仅仅只是因为此次频段的相近。此前，就有很多声音认为广电完全靠自身力量实现广泛覆盖的难度比三大运营商要大太多，合作或是唯一出路。

广电也明确表示，坚决贯彻落实国家5G共建共享的部署，积极选择战略投资、共建共享和技术业务等合作伙伴，建立广泛的“朋友圈”。

尽管合作的呼声很高，但依旧有很多人对此持怀疑态度，认为基于广电的体制特殊性和复杂性，双方合作可能性不大。

不论广电是否会和中国移动共建共享5G网络，5G时代的产业格局已然变得越来越精彩。

2020年广电正式商用5G

根据《中国广电5G试验网建设实施方案》，中国广电将在北京、上海、广州、深圳等16个城市进行5G试点，计划总投资为24.9亿元。广电的5G部署已经提上了日程。

此外，中国广电将基于共建共享谈判拟定的商用组网方案，在明年上半年完成40个大中型城市的建网，在下半年完成334个地市及重点旅游城市的网络建设；并在2021年争取完成全国所有城市、县级、乡镇和重点行政村的覆盖，逐步实现覆盖全国95%以上人口的目标。

在2019年11月底的首届世界5G大会上,中国广电董事长赵景春透漏，2020年广电正式商用5G，同时开展个人用户业务和垂直行业应用。2021年，把广电5G网络打造成为正能量、广联接、人人通、应用新、服务好、可管控的新型网络。

700MHz是广电手中的王牌，其拥有信号传播损耗低、覆盖广、穿透力强、组网成本低等优势。中国广电是获颁5G牌照并用700MHz建网的全球唯一广电网络运营商。

针对广电建网的频谱问题，赵景春表示，广电将借鉴移动网络建设经验，实施700MHz+4.9GHz“低频+中频”协同组网策略，并且，跳过非独立组网阶段，直接采用独立组网路线。

对于广电5G的发展，赵景春表示，中国广电会积极选择战略投资者、共建共享合作伙伴、技术业务合作伙伴。据了解，此前广电5G没有终端支持，在经过产业链企业的共同努力后，目前产业链基本满足规模建网需要。

未来，高清/超高清视频将是中国广电的应用重点，此外广电还要在垂直行业应用中开拓更广阔的空间，赋能智慧家庭、智慧城市、物联网、工业互联网、国家应急服务等多场景应用。

目前广电5G的业务类型主要有六种：一是交互广播电视业务，广播电视节目的直播和点播，以及各类网络视听内容的点播和下载；

二是移动通信业务，移动话音、数据、短信等基础移动通信业务和增值业务；

三是高新视频业务，采用4K/8K、VR/AR/MR、HFR/HDR等高技术格式，具有新奇影像语言和视觉体验的创新应用场景；

四是融合媒体云播控业务，汇聚有线电视网、IPTV和OTT播控平台内容资源和流量资源，向用户提供互联网新媒体业务；

五是万物互联业务，承载政务、商务、教育、医疗、交通、能源、旅游、金融、智慧城市、智慧家庭、智慧园区等领域业务应用；

六是公共服务，承载公共安全、应急通信、应急广播、主题宣传、公益资讯等。

“中国广电是目前全世界唯一一家获得5G牌照并用700MHz建网的广电运营商，肩负着实现广电电视由户户通到人人通、打造5G媒体和通信融合范例与支撑中国5G领先的崇高使命和艰巨任务。我们有信心、有决心突出广电特点，建设5G精品网络。”赵景春表示。

小结：

不论广电是否与中国移动共享共建5G，都已然明确了会在2020年正式商用5G的目标，这个过程中肯定会存在一定的阻力和挑战，广电能否持续不断的为5G注入源源不断的投资也存在很多的不确定性，因此寻求合作伙伴，建立广泛的“朋友圈”是大势所趋。至于究竟能不能跟移动亦或者国家电网牵手官宣，我们拭目以待。