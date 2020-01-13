央视报道“网络直播骚扰海滩美女”，2.6公里海滩一度有200名主播同时在播

IT之家1月13日消息据央视报道，在海南三亚，穿奇装异服搞怪、强行搭讪游客、擅自跟拍他人等网络直播的不文明现象，引发社会广泛关注。

一些直播中，有主播把公鸡放在自己头顶上，扭来扭去，还有人骑到巡逻用的摩托艇上边唱边跳，不少人还把手机镜头对准了穿泳装的游客。

去年以来，海南三亚以独有的热带气候和风景吸引了不少网络主播，去年年底达到高峰时，一段2.6公里长的沙滩，正在直播的网络主播一度达到200多人。热闹的同时，也带来了不少问题。从去年六月至今，三亚市共接到网络直播类投诉214件，骚扰游客、噪音扰民、内容低俗成为投诉的热点。

为此，去年12月中旬，三亚市出台治理文件,成立执法小组多次对不文明直播进行劝阻。同时，在沙滩出入口等明显位置设立了“主播文明条约”警示牌，并将文明直播的告示发放给网络主播。

目前，三亚相关部门正着手制定相关规定，希望能提高网络主播准入门槛和划定区域集中管理，同时也建议相关网络直播平台加强监管。

据报道，近期《三亚市2020年元旦春节暨旅游旺季综合整治工作方案》通过，三亚市自2020年元旦起，开启为期三个月的元旦春节暨旅游旺季综合整治工作，查处打击不合理低价游、涉旅拉客、海鲜缺斤少两、直播骚扰游客行人等行为。

方案特别提出，加强对大东海景区直播现场监督管理。严厉打击骚扰游客路人、对路人进行低俗言语挑逗、与路人进行骚扰类身体接触以及未经同意强行跟踪拍摄路人等行为。

▲手机App截图，正常情况拍摄须经当事人同意