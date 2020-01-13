好消息！苹果Apple Pay将于今年上线京津冀互联互通卡

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IT之家1月13日消息 据北京市政交通一卡通官方微信公众号消息，今年用户可通过Apple Pay开通京津冀互联互通卡，用iPhone或Apple Watch搭乘地铁公交，畅行更多城市。目前已经在使用的北京一卡通仍可继续使用。
根据官方数据显示，截至2020年1月全国已有275+座地级以上城市加入全国交通一卡通互联互通。乘客持有带有“交通联合”标识的交通一卡通即可可在已实现互联互通城市的公交、地铁线路使用。
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