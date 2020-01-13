王传福：比亚迪“汉”今年6月上市，搭载全新开发“刀片电池”

IT之家1月13日消息 近期，比亚迪董事长兼总裁王传福在中国电动汽车百人会论坛（2020）上透露，比亚迪近期开发的“刀片电池”将于2020年3月在重庆工厂首次量产。该刀片电池“体积比能量密度”比传统铁电池提升了50%，具有高安全、长寿命等特点，整车寿命可达百万公里以上。

比亚迪“汉”将是搭载这款“刀片电池”的第一款车型，比亚迪“汉”将于2020年6月上市，续航600公里。

此前，比亚迪公布了“汉”EV和DM两款的外观图，官方称其为黑红双龙。新车定位为中大型轿车，整体采用了四门轿跑式车身设计。

据介绍，纯电版的汉采用了红色的设计，延续了龙脸设计元素，官方称“EV Dragon Face 精致进化”。正面采用了贯穿式LED大灯，车头则是采用了扁平化的设计。

比亚迪汉的侧身曲线感更强，空气动力学设计，之前的消息称比亚迪“汉”在上海地面交通工具风洞中心成功完成风洞测试，结果显示，汉的风阻系数为0.233，官方称达到了全球量产车顶级水平。

根据网上流传的消息，比亚迪的车身长度是4950毫米，宽是1890毫米，高是1490毫米，轴距是2940毫米，还搭配了鸥翼门。

比亚迪汉混动版采用了黑色的车身设计，官方称比亚迪汉DM是优雅与动感融合，外观大气。