一加2020手机屏幕重磅特性公布：120Hz，2K+ OLED，10bit

IT之家1月13日消息 一加CEO刘作虎今天早上在微博表示，一加已经完成了120Hz屏幕的研发。1月13日下午一加2020屏幕技术沟通会在深圳B.PARK绽放花园召开。在这次活动上，一加手机公布了2020年新机的重磅屏幕特性。

一加2020年新机的重磅屏幕特性包括流畅、准确、舒适三个方面。

一加手机在活动中表示，国内90Hz手机线上销量中，一加占比份额为77%。

一加2020年新机将采用最快的120Hz屏幕响应速度和业内最高的屏幕采样率240Hz。

还将在手机中采用MEMC（运动估计和运动补偿）技术，通常同于电视设备中，一加手机采用了独立芯片实现MEMC技术。

色彩方面达到10.7亿种颜色。

JNCD（Just Noticeable Color Difference），用来反映色彩偏移程度，数值越小说明色彩偏移越小，颜色显示越准。作为对比，一加手机新屏幕达到JNCD 小于0.8。

一加手机表示，每一块屏幕都会经过精密色准校准，而全系手机出厂色准校准的品牌有一加和苹果。

一加手机新屏幕支持2K+超清分辨率，10 bit颜色显示效果。

一加手机支持4096级亮度调节。还可根据环境光调整、多场景判断调光、屏幕色温调光等。