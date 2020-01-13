英国情报机构：建议Windows 7用户尽快升级到Windows 10

IT之家1月13日消息 微软Windows 7系统预计将在本周二收到其最后的安全补丁更新，从理论上讲，此后，即使有已知和公开利用的漏洞，微软也不会再提供进一步的修复。

微软官方建议是购买运行仍受支持的新款Windows 10 PC设备，现在英国GCHQ（英国政府通讯总部，是英国秘密通讯电子监听中心，相当于美国国家安全局）已加入呼吁，估计有4亿Windows 7用户需要迁移到Windows 10，否则，需要采取其他安全措施。

例如，英国GCHQ的国家网络安全中心（NCSC）建议公众不要从Windows 7 PC访问互联网银行业务，甚至不要在Windows 7计算机上阅读其电子邮件。

他们还建议用户将其敏感数据移至其他受支持的设备。

但是，他们的主要建议是升级或购买新PC，并表示：

“我们敦促在截止日期之后使用该系统的用户尽快更换不受支持的设备，将敏感数据移至受支持的设备，而不要将其用于访问银行和其他敏感帐户等。”

从理论上讲，英国的Windows 10升级将花费120英镑（合人民币1074元）左右，但是目前仍然存在免费将Windows 7升级到Windows 10的方法。

NCSC希望防止出现诸如电脑勒索病毒Wannacry之类的广泛攻击，该攻击使NHS（英国国家医疗服务体系）计算机失去了控制。

NCSC发言人补充说：“因此，至关重要的是尽快离开它们（Windows 7）。”

购买Windows 7扩展支持合同的企业将继续获得长达3年的更新，但是对于其他所有用户，升级到Windows 10是最好的方案。