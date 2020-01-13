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京东1.14年货节：潮电玩到家最高12期免息，三只松鼠满400减290

2020/1/13 22:49:06来源：IT之家作者：杰克责编：杰克评论：

IT之家1月13日消息 2020京东年货节继续，狂欢大促至1月17日，2020天猫年货节返场买不停，活动持续至1月16日。

1月14日主会场主题为潮电玩到家，电脑数码爆款最高12期免息，电脑影音嗨新年20支中性笔4.9元抢。

电商活动入口
京东年货节主会场点此前往
2020天猫年货节返场点此前往

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此外，还有各分会场活动：

• 三只松鼠京东超级品牌日满400减290：点此前往

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• 荣耀V30系列新品上市24期免息：点此前往

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• 京东家电抢年货正当时百亿红包补贴抢不停：点此前往

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• 手机新年好礼换新最高补贴2020元：点此前往

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• 户外燃动计划领券299-60/599-150/999-300（部分）：点此前往

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• 智能门锁节每满1000减100：点此前往

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• 文具年货节满99减20元：点此前往

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• 消毒防护要趁早低至9.9元：点此前往

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• 京东年货节福利放送

会场优惠力度
主会场每日一个主题、疯抢优惠神券
京东超市满199减100、满299减150
手机狂欢抢2020元神券、2020台手机5折秒
电脑数码抢笔记本2020元神券
耳机音箱领券999减150、全场6期免息
品质家电百亿红包、最高减400
服饰时尚大牌狂欢、领券满300享9折
时令生鲜2件8折、3件7折
美妆新颜每满199减100、等量买赠
生活服务火车票50元神券限时抢
运动户外部分领券300减30
图书文娱自营图书每满100减50
京东健康保健品满299减80
拍拍优选二手iPhone X 256G低至3799
国际进口满199减100、3件5折
箱包鞋履跨店每满300减30
京东京造领券满199减100
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关键词：京东年货节

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