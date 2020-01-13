京东1.14年货节：潮电玩到家最高12期免息，三只松鼠满400减290

IT之家1月13日消息 2020京东年货节继续，狂欢大促至1月17日，2020天猫年货节返场买不停，活动持续至1月16日。
1月14日主会场主题为潮电玩到家，电脑数码爆款最高12期免息，电脑影音嗨新年20支中性笔4.9元抢。
|电商活动
|入口
|京东年货节主会场
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|2020天猫年货节返场
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此外，还有各分会场活动：
• 三只松鼠京东超级品牌日满400减290：点此前往
• 荣耀V30系列新品上市24期免息：点此前往
• 京东家电抢年货正当时百亿红包补贴抢不停：点此前往
• 手机新年好礼换新最高补贴2020元：点此前往
• 户外燃动计划领券299-60/599-150/999-300（部分）：点此前往
• 智能门锁节每满1000减100：点此前往
• 文具年货节满99减20元：点此前往
• 消毒防护要趁早低至9.9元：点此前往
• 京东年货节福利放送
|会场
|优惠力度
|主会场
|每日一个主题、疯抢优惠神券
|京东超市
|满199减100、满299减150
|手机狂欢
|抢2020元神券、2020台手机5折秒
|电脑数码
|抢笔记本2020元神券
|耳机音箱
|领券999减150、全场6期免息
|品质家电
|百亿红包、最高减400
|服饰时尚
|大牌狂欢、领券满300享9折
|时令生鲜
|2件8折、3件7折
|美妆新颜
|每满199减100、等量买赠
|生活服务
|火车票50元神券限时抢
|运动户外
|部分领券300减30
|图书文娱
|自营图书每满100减50
|京东健康
|保健品满299减80
|拍拍优选
|二手iPhone X 256G低至3799
|国际进口
|满199减100、3件5折
|箱包鞋履
|跨店每满300减30
|京东京造
|领券满199减100
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