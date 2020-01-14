纸鸢灯笼，王者荣耀SNK娜可露露新皮肤晚萤正式上线

IT之家1月14日消息 去年12月初，王者荣耀官方宣布，已终于争取到了SNK版权，娜可露露、橘右京、不知火舞皮肤将至。王者荣耀官方表示，期待近4年，娜可露露终于有新衣服了。全新史诗品质皮肤-晚萤，1月14日零点正式上架游戏内商城。首周折扣价格710点券（原价：888点券）。

这款皮肤加入了萤火虫元素，轻盈飘逸的半透明羽纱，散发着小仙女的气质，并由娜可露露日本著作原配音声优中原麻衣，为此皮肤配音。

晚萤上线，首周折扣优惠

首周折扣： 710点券（原价：888点券）

首周折扣时间：1月14日~1月20日

拥有并分享娜可露露-晚萤皮肤，还可以获得专属个性动作欢乐相逢

分享得好礼活动时间：1月14日00:00-1月20日23:59

（专属个性动作-欢乐相逢）

*SNK另外两个英雄橘右京和不知火舞的皮肤，也将在2020年陆续安排时间上线，敬请大家期待。

据介绍，官方还邀请到曾为侍魂原作中娜可露露配音的日本著名声优中原麻衣，为娜可露露皮肤献声，并且为了保持角色音色的辨识度一致，新皮肤上线后，娜可露露的英雄语音也会同步更新为中原麻衣配音的版本。

娜可露露的新皮肤将手中的玛玛哈哈变为纸鸢灯笼，娜可露露的服饰也由经典的红白配变为更具少女气息的艳丽色彩，头上还帮着彩色头饰，整体看上去青春靓丽；另外动态效果图显示，娜可露露新皮肤在释放完大招之后会有金色方块升空的特效。

下面是视频展示：