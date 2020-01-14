暴降8200元，8848钛金手机M4锐志版4798元新低

8848 钛金手机 M4锐志版（6GB+128GB）日常售价12999元，现直降至4898元，还可领售价下方100元券，实付4798元新低：点此购买。

8848 M4的外观设计进一步融入腕表设计元素，将手机两侧电源键及音量键设计为腕表表冠的式样，在表盘背饰中引入计时腕表的三眼腕表设计风格，背饰表圈镶嵌时间刻度图案，表盘底衬纹理采用常见于百达翡丽等腕表的经典麦穗纹图案，表盘四周环绕着精巧的巴黎钉纹。

私人定制服务用户可以选择蜥蜴皮或鳄鱼皮作为机身，与之搭配的钛合金，也可选择镀黄金、镀铂金、镀玫瑰金、香槟金等，包括宝石镶嵌，镌刻姓名等。

8848在手机主系统之外，开辟另一套全功能加密系统。加密系统采用国际标准128位的全盘加密，在此基础之上，8848将指纹技术引入到M4当中，围绕指纹识别，可实现双系统分别设置不同指纹进入；安全指纹对重要联系人、短信、图片、视频、文件等敏感资料一键加密；私密来电指纹保护；指纹快捷支付等功能。

配置方面，8848钛金手机M4采用5.15英寸超清显示屏；搭载高通820骁龙处理器；内置6GB运存，配备前置1300万前置摄像头+后置2100万像素光学防抖索尼摄像头组合，内置3200mAh容量电池，支持无线充电，支持双卡双待，全网通畅享4G+速度，运行Android 7.1操作系统。

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