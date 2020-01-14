支付宝集五福最强方法，看完这篇就能集齐

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一年一度的支付宝集五福活动又开始了。



13 日凌晨活动开始，短短半天时间，就有 20 万人集齐五福。





到晚上 9 点，这个数字已经上升到了 81 万...



从人数来判断，今年比往年更容易集齐，也就是说，最终凑齐五福的人数，会比往年多很多。

但是，启人要说但是了。

今年的奖池金额还是 5 亿元，人数变多，就意味着最终每个人分到的钱数变少。



2016 年，79 万人平分 2 亿，每人分到 271.66 元。



2017 年，1.68 亿人随机分 2 亿，每人平均不到 1.2 元。



2018 年，2.6 亿人随机分 5 亿，平均每人不到 2 元。



2019 年，3.27 亿人随机分 5 亿，平均每人不到 1.6 元。



按这个趋势去算，每人分到的钱可能也就 1 块多，连流量钱都赚不回来。



但是，启人也得说：

支付宝还留个大招，今年全新推出全家福卡，和往年的花花卡类似，只要有它，最多可以帮你全家还 48888 元的花呗。



获取全家福卡的方法和集五福一样，如果你不想错过这份好运，还是要好好搜集福卡。

就是图个乐呗，万一中了呢？





集福卡的方法：





AR 扫福卡

大家一定要记得，是 AR 扫福卡，不是支付宝扫福卡。



所以一定要用这个 AR 功能才行。



今年的扫福和往年的一样，各种福字都能扫，每天的上限是 2 张。

不过今年支付宝恰了饭，扫描以下 4 个图标，还能每天各得 1 张福卡。



再加上这张航天福卡， 1 张。



商家线下码， 1 张。



一天最多可以得到 8 张。

不过需要注意的是：

上述 4 个品牌的图片，每天每个最高 200 万张（也就是不一定有 200 万张），如果大家要扫，一定要赶早上扫，到了下午只能毫无意义的看广告。



另外，那张线下码，也一定要用 AR 去扫，不然就会变成自动办商家会员。





我的家领积分

在支付宝【我的】-【支付宝会员】-【我的家】。



随便拉一位“家人”进来。



通过收积分，可以获得 1 张福卡。



注意：这里的“家”是可以随时解散的，所以拉好友进来也无所谓，但考虑到芝麻信用，大家最好拉知根知底的人来。

这里的“家”除了可以收福卡，还有个很重要的用途：

万一你有全家福卡，而且被抽中，“家庭成员”会和你共享 48888 元额度。

这次全家福卡会抽取 888 个幸运“家庭”，目前已有 1222 万张卡派发出去。



抽奖时，会以家庭为单位抽取，成员拥有的全家福卡越多，中奖概率就越大。





蚂蚁森林浇水

在蚂蚁森林里给好友浇水，会获得 1 张福卡。







开启支付宝运动

将手机运动状态授权给支付宝，每天达到 100 步，可以领取 1 张福卡，17 号上线。







派小鸡串门

派蚂蚁庄园里的小鸡去串门，可以领取 1 张福卡，19 号上线。







直接买

是的，虽然启人不推荐大家花钱买卡，但对于一些时间珍贵，且希望得到好兆头的用户，其实买也行，毕竟你开心比什么都重要。



在传统交易网站闲鱼和淘宝上，你搜“敬业福”或者“全家福”肯定是不行的。





想买阿里系的福利，你可以考虑竞品转转，或者贴吧。

那上面有很多人在交易福卡，普通的 3 元左右一张。







IT之家置顶微博

今年我们也给大家提供了一个凑五福的渠道，大家可以在 IT之家 的置顶微博评论区里，置换福卡。



用你手中多余的福卡和别人交换（注意是交换，不是直接要）。



祝大家玩得愉快。



通过这次活动形式，看得出支付宝的小心思：



用组建家庭的方式，绑定用户的社交关系，让用户主动拉新。

用支付宝运动送福卡的方式，让用户授权支付宝运动数据，最终变成大数据的一部分。



用蚂蚁森林浇水/蚂蚁庄园拜年的方式，唤回流失用户，拉升活跃度。



用支付宝线下码，鼓励大家多用支付宝付款。

拉新、社交、线下付款。

这三点基本和微信正面冲突，所以...今天下午有用户反馈，在朋友圈里发集五福的图片，已经被微信屏蔽了。

emmm...







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