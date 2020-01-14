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微软：零售商在谷歌打广告浪费钱，不如分析数据

2020/1/14 16:47:51来源：网易科技作者：小小责编：远洋评论：

1月14日消息，据外媒报道，微软首席执行官萨蒂亚·纳德拉(Satya Nadella)日前接受专访，声称未来十年中，数据将成为零售商最宝贵的资产。利用好这些消费者数据，零售商就无需再花费巨资在谷歌、Facebook上面打广告。

图：微软公司首席执行官萨蒂亚·纳德拉

作为微软掌舵人，纳德拉非常清楚，美国公司坐拥的数据比以往任何时候都多。但对于许多公司来说，他们并未充分利用这些数据优势，这可能是因为他们没有这样的意愿，或者缺少财力支持，亦或者将钱用错了地方。

与之相反，有些大公司正在利用这些数据获取以前无法预测的利润，并以新的有效方式赋予员工对消费者以更大的影响力。微软就是这样的公司之一。

在纳德拉看来，那些坚定地拥抱技术及其众多优势的公司，将成为未来十年零售行业的最大赢家。但他特别强调，零售商必须更好地利用他们收集的消费者数据，而不是将大量资金投入谷歌和Facebook等平台上打广告。

纳德拉表示：“零售行业和零售商拥有的最宝贵资产就是商业意图数据，他们用这些数据做什么，将决定零售业以及这些公司的未来前景。今天，我认为在某种程度上，他们所做的是让其他人从他们的数据中受益。任何在传统聚合网站上投放更多在线广告的零售商，本质上都是在让数据价值流失。”

纳德拉认为，零售商最好建立自己的AI团队，以便预测消费者的行为，或解决最后一英里的配送挑战，而不是把更多资金投入到广告搜索功能中。他还说，零售商这样做的最佳例证包括星巴克(Starbucks)、沃尔玛(Walmart)和家得宝(Home Depot)。

以星巴克为例，这家咖啡巨头并没有在互联网上提供免费的冷饮。相反，它花费了大量时间在其移动应用程序中内置预测分析功能，以了解消费者的需求。星巴克甚至在其门店咖啡机上添加了新技术，以分析其表现并预测单个门店的未来需求。

令人惊讶的是，在华尔街被视为科技领军企业的所有零售商，过去十年的股价在零售业的表现都非常棒。事实上，纳德拉的预测非常有道理。尽管人们在谷歌和Facebook等平台上花费了大量资金来接触疯狂购物的消费者，但实体零售业的表现仍不景气。

市场研究机构eMarketer的数据显示，2019年美国零售商在数字广告上的支出增长了约19%，达到283亿美元。然而，CoreSight Research汇编的数据表明，2019年有9302家零售店关闭，比2018年激增59%。这标志着零售店关门的数量达到了创纪录水平。瑞银(UBS)估计，到2026年，还将有7.5万家零售店关闭。

零售领域消费群体的减少，在某种程度上反映出美国在网络购物时代的过度存储。但在纳德拉看来，很大一部分原因可能是零售商没有明智地在技术上投资，也没有充分利用技术带来的好处。纳德拉说:“我真的希望零售业在21世纪20年代迎来全新的发展。”

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关键词：微软谷歌

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