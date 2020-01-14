苹果反对加密留后门，微软CEO：我挺你！

据国外媒体报道，当前苹果正在为另一场设备加密大战进行准备，此时，微软CEO萨蒂亚·纳德拉（Satya Nadella）在设备加密这个问题上，提出了自己的看法。本周一，纳德拉在纽约接受了记者的采访，他重申了该公司反对加密后门的立场，但同时也表达了对未来法律和技术解决方案的试探性支持。

纳德拉说到：“我的确认为后门是一个糟糕的主意，这并不是解决问题的办法。我们一直都关心两个东西:：隐私和国家安全。我们需要一些法律和技术解决方案，才能让这两件东西都成为优先事项。”

纳德拉表达了自己对密钥托管系统的支持，此前研究人员曾提出过多个版本的密钥托管系统。

2016年圣贝纳迪诺枪击案发生之后，苹果设备的加密系统首次成为了争议的焦点。这起枪击案引发了一系列激烈的法律诉讼，调查人员希望迫使苹果解锁犯罪嫌疑人的手机。这次法律争端最终以僵局告终，但是很多人相信，最近彭萨科拉海军基地所发生的枪击事件，很有可能会导致另一场法律大战。

这起枪击案的犯罪嫌疑人，是一名正在美国海军接受飞行训练的沙特人，美国联邦调查局已经将此事件定性为恐怖行为，此事件也导致另外21名来自沙特的接受训练的人员被取消了培训资格。与袭击者有关的两部手机目前仍处于加密状态，调查人员无法访问其中的数据。

对于这起事件，纳德拉并没有简单地说企业在这种情况下不应该为调查人员提供数据，他说到：“我们不能在所有方面上都采取强硬的立场。如果他们要我提供后门，我会说不。我希望在我们的民主制度中，这些都是能够通过立法获得解决方案的事情。”

在2016年的枪击案中，微软所表达的立场更加强硬。那时微软表示他们“全心全意”支持苹果的立场，并与苹果一起，反对在庭审后推动有关设备加密的法案。