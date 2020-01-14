再见了，Win7；再见了，我这十年青春

Win7，寿终正寝了。

从今天开始，微软官方正式停止支持Win7，不会提供安全补丁或者更新服务。不过，对于仍在付费的企业用户，微软仍将继续提供Win7更新服务，个人用户则不行。

这并不意味着个人用户不能再启动Win7系统，2014年微软停止XP系统之后，直到今天仍有用户在使用XP系统。但需要提醒的是，没有了官方更新服务，意味着用户的Win7处于“裸奔”状态，更易受到攻击。

在Win7系统停止服务之前，微软官方也数次弹窗和通知用户将系统升级至Win10，而且无论是正版还是盗版Win7均可免费升级至Win10。即使如此，数据显示截止2019年12月，仍有26.64%的用户使用Win7操作系统。

“XP之后的经典就是Win7。”这样的评价，足以让Win7在历代Windows的操作系统中立名。

10年服役期已满

2009年10月份，Windows7操作系统正式发布。那时，我刚从大学毕业踏入社会。

当时的Windows Vista系统饱受诟病，大部分用户仍然坚持使用XP系统，不愿升级到Vista，Win7可以说是临危受命。不过，由于Win7强大的功能、人性化的设置，较强的兼容性和卓越的性能，逐渐赢得用户的信任，获得了大批忠实用户。

数据显示，2012年8月份Win7以42.72%的市场份额超越XP，成为最受欢迎的电脑操作系统。2014年中旬，Win7在全球操作系统市场份额达到了51.22%，名正言顺的替代了XP，成为“领头羊”。

不过，2017年受Wannacry勒索病毒的影响，Win7系统出现巨大滑坡。来自第三方Duo Security从1100万企业用户中获得的数据显示，在所有使用Windows系统的企业用户中，Windows 7的使用率从2017年的65%骤降至2018年的44%。

除此之外，在Win7发布时，微软就曾承诺为其提供10年产品支持。而现在10年服役期已满，微软停止对其支持，可以让资源集中于更为新的技术和体验之中。

2018年微软宣布将在2020年停止支持Win 7系统的扩展。从2019年4月份开始，微软就不断向用户发送推送通知，提醒用户升级操作系统，为用户预留了充足的时间进行升级。

微软官方提醒“对Windows7的支持已近尾声”。虽然停止支持，但用户仍然可以继续使用运行Win7的电脑。不过，微软也提醒，如果没有持续软件和安全更新，电脑遭受病毒和恶意软件攻击的风险会更大。这意味着2020年1月14日之后，仍然使用Win7的用户电脑将处于“裸奔”状态。

但是，即使如此，数据显示截止2019年12月，仍有26.64%的用户使用Win7操作系统。

它是经典！

Win10将“一统天下”？

在提醒用户升级至Win10操作系统时，微软官方还强调了一点：无论是正版还是盗版Win7均可免费升级至Win10。有网友认为这是“洗白”的大好机会。

2015年微软推出Win10操作系统，经过4年多的推广，Win10已经逐渐占据了更多笔记本电脑和台式机的操作系统市场份额。

虽然Win10自诞生以来，小问题不断，稳定性成为用户诟病的主要问题，但微软在Win10推出之初，就将其定位为“永生”，成为全设备的通用平台，包括笔记本电脑、手机、平板、游戏机和IoT设备等，为这些设备提供无缝的操作体验。

据了解，在发布Win10的前几天，微软CEO纳德拉就曾表示，未来将只有一个统一的Windows操作系统，用于覆盖所有尺寸的计算设备，其他将进行合并。

根据市场调查机构Netmarketshare发布的2019年12月报告显示，Windows 10系统的市场份额略有上升，目前市场份额占比达到54.62%，而Windows 7位居第二，为26.64%，苹果的macOS X 10.15位居第三，市场份额为4.23%。

随着Win7的寿终正寝，微软需要将这近30%的Win7用户转化到Win10，这对Win10来说是个绝佳利好的机会，Win10市场份额将会进一步提升。

万物互联时代到来，期待能够看到无处不在的Win10身影。

盘点下那些年你用过的Windows

Windows操作系统已经是目前使用范围最广的操作系统了。自1985年第一代Win1开始，Windows操作系统已经迭代发展了将近35年。在经历了Win1、Win2和Win3的版本升级之后，Windows从最简单的平铺显示，逐渐出现了最早的Word、Excel软件。

对于大多数人来说，接触到的更多是1995年的Windows 95操作系统，相比以前版本，Windows95首次引入了“开始”按钮和任务条，以及第一款网络浏览器IE，而这些元素也成为了以后Windows系统的标准功能。

1995年推出的Windows98附带了整合式IE浏览器，使得用户能够在共同界面上以相同方式简易、快捷地访问本机硬盘、Intranet和Internet上的数据，让互联网真正走进个人应用。

同时，Windows98内置了大量驱动程序，增加了对USB和DVD的支持，office PowerPoint也在该版本中出现。

在此之后，就是2000年发布的存在时间最短的Windows操作系统：Windows ME/2000。由于漏洞较多，响应速度和稳定性较差，很快被大众遗弃。

在此版本之后一年，就迅速进入了Windows XP时代，并且成为陪伴用户时间较长的一个操作系统。Windows XP也有不少拥趸，相传，在Win7都要停止服役的时候，俄罗斯普京还在用着Windows XP系统。

2007年微软发布了Windows Vista，成为微软再一个“短命”的系统。Vista引发了硬件革命，是PC正式进入双核、大（内存、硬盘）世代。不过，由于使用习惯与XP有一定差异，软硬件兼容问题导致用户认为其就是个“半成品”，

很快，微软在2009年就发布了最经典的Win7操作系统。Win7外观更华丽，同时避免了Vista的一些错误。Windows 7的设计主要围绕五个重点——针对笔记本电脑的特有设计；基于应用服务的设计；用户的个性化；视听娱乐的优化；用户易用性的新引擎。Win7也成为XP之后，最经典的Windows操作系统。

2012年10月份，Win8正式推出，人们更愿意认为其是走向Win10的过渡板，在系统的兼容性、性能等方面做的并不是很好。

2015年7月，微软发布了定位为全设备平台通用，包括电脑、手机、平板、游戏机（XboxOne）和物联网等。微软意在使和其他版本一起渗透到人们的生活和工作中，成为真正无处不在的操作系统。

在Win10之后，微软曾说过Win10可能是其最后一个系统了，不再推出新的操作系统，只会把10系统分成多个版本，应对不同的需求。

从Win1到Win10，你用过哪几个操作系统，又最喜欢哪个版本呢？