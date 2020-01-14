微软Windows 7被宣判“死刑”，但Chromium Edge获18个月延展支持

IT之家1月14日消息 微软于今日正式停止对Windows 7系统的支持。Windows 7 EoL（生命周期终止）意味着用户接收不到官方的安全更新，不过坚持使用Windows 7的用户似乎不必担心网络浏览器的更新：Google确认至少在2021年7月15日之前将支持Windows 7专用的Chrome浏览器，微软也表示，基于Chromium的Edge（将于1月15日发布给Windows 7客户和企业）将仍然拥有至少18个月的功能和安全更新。

由于Microsoft Edge使用Chromium源代码，因此即使终止了支持，Windows 7上的大多数功能也不会受到影响。在接下来18个月的时间内用户仍然可以轻松地从Windows 7切换到Windows 10，Microsoft Edge的数据也将跟随用户而不会丢失。

Windows 7仍然很流行

根据NetMarketShare和StatCounter的说法，全世界都尚未准备好放弃Windows 7。根据最新的市场份额数据显示，至少有26%的台式机仍在使用Windows 7。不过1月14日之后消费者就必须升级到Windows 10才能从Microsoft进行定期更新，企业用户还有一年的拓展支持。

尽管第三方防病毒软件，应用程序，甚至流行的Web浏览器仍将向Windows 7提供支持，不过如果在Windows 7使用期间出现问题，Microsoft支持团队将不会为Windows 7提供技术支持。