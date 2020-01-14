内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界资讯软件之家
Win10之家WP之家
iPhone之家iPad之家
安卓之家数码之家
评测中心智能设备
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>科学探索>天文航天

NASA新一代火星车征名中，曾命名好奇号的华裔女孩任裁判

2020/1/14 21:15:00来源：IT之家作者：远洋责编：远洋评论：

IT之家1月14日消息 据澎湃新闻报道，美国新一代火星漫游车目前正在征名中，按照美国国家航空航天局（NASA）的惯例，它的命名权掌握在一群孩子的手中。

据“命名火星车大赛”官网显示，处于美国K12基础教育阶段（相当于国内幼儿园到高中阶段）的学生可以提交一个名字和不超过150单词的短文来解释命名原因。最终赢得命名权的孩子会收获一份大奖：与家人受邀参加2020年6月位于佛罗里达州卡纳维拉角空军基地的发射仪式。

据悉，4700名来自教育界、科技界和太空发烧友圈子的志愿者裁判将从28000份提名中挑选出9个决赛圈方案交给专家决断。最终的名字将在3月份诞生。

这些专家包括NASA行星科学部主任洛里•格莱泽（Lori Glaze）、宇航员杰西卡•瓦特金斯（Jessica Watkins）、火星车操作员尼克•维特西（Nick Wiltsie）和华裔女孩马天琪（Clara Ma）。其中，10年前，12岁的马天琪通过类似的比赛击败9200个竞争方案，为2011年发射的NASA火星车命名“好奇号”（Curiosity）。

最终的名字将在3月份诞生，2020年的火星发射窗口将在7月17日开启，“火星2020”漫游车的计划发射时间定在7月或者8月。“火星2020”漫游车的主要任务就是继续搜索火星上是否有生命曾经生活过的迹象，采取样本以待未来送回地球，交给科学家分析。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：火星车

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|云日历|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有    