NASA新一代火星车征名中，曾命名好奇号的华裔女孩任裁判

IT之家1月14日消息 据澎湃新闻报道，美国新一代火星漫游车目前正在征名中，按照美国国家航空航天局（NASA）的惯例，它的命名权掌握在一群孩子的手中。

据“命名火星车大赛”官网显示，处于美国K12基础教育阶段（相当于国内幼儿园到高中阶段）的学生可以提交一个名字和不超过150单词的短文来解释命名原因。最终赢得命名权的孩子会收获一份大奖：与家人受邀参加2020年6月位于佛罗里达州卡纳维拉角空军基地的发射仪式。

据悉，4700名来自教育界、科技界和太空发烧友圈子的志愿者裁判将从28000份提名中挑选出9个决赛圈方案交给专家决断。最终的名字将在3月份诞生。

这些专家包括NASA行星科学部主任洛里•格莱泽（Lori Glaze）、宇航员杰西卡•瓦特金斯（Jessica Watkins）、火星车操作员尼克•维特西（Nick Wiltsie）和华裔女孩马天琪（Clara Ma）。其中，10年前，12岁的马天琪通过类似的比赛击败9200个竞争方案，为2011年发射的NASA火星车命名“好奇号”（Curiosity）。

最终的名字将在3月份诞生，2020年的火星发射窗口将在7月17日开启，“火星2020”漫游车的计划发射时间定在7月或者8月。“火星2020”漫游车的主要任务就是继续搜索火星上是否有生命曾经生活过的迹象，采取样本以待未来送回地球，交给科学家分析。