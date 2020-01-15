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美国国安局通知Windows 10漏洞：微软称其已打补丁

2020/1/15 6:37:02来源：新浪科技作者：唐风责编：懒猫评论：

北京时间1月15日早间消息，美国的两名联邦高级网络安全官员透露，美国国家安全局（NSA）最近几周提醒微软注意一个重大问题，这个问题影响到该公司的Windows 10操作系统，在企业内部和消费者当中普遍存在。

这个漏洞影响到用于验证软件或文件等内容的数字签名的加密技术。如果被犯罪分子利用，则这个漏洞能让其发送带有虚假签名的恶意内容，并使其看起来很安全。

“一般来说，像这样打补丁总是很重要的，但这个漏洞是美国国家安全局向微软披露的，这个事实使其变得更加重要。”网络安全公司Tenable高级研究工程师萨特南·纳朗（Satnam Narang）表示。他指出，黑客经常都会窃取安全证书，来向受害者发送看似值得信任的恶意文件；但这个漏洞意味着黑客可以很简单地伪造微软证书，从而让这一过程变得容易得多。

目前还不清楚在提醒微软注意上述漏洞之前，美国国家安全局知道这个漏洞已有多久，但此次合作与该局和微软等主要软件开发商过去的互动有所不同。以往，美国国家安全局总会对一些主要漏洞做保密处理，以便将其用作美国技术库的一部分。

微软为此发表了一份声明，但拒绝证实或提供更多细节。声明称：“我们遵循协调披露漏洞的原则，将其作为保护客户免受安全漏洞影响的行业最佳实践。为了防止给客户带来不必要的风险，安全研究人员和供应商在更新可用之前不会讨论漏洞细节。”

微软高级主管杰夫·琼斯（Jeff Jones）周二发表声明称：“已经进行了更新或启用了自动更新功能的客户现已受到保护。一如既往，我们鼓励客户尽快安装所有安全更新。”微软还表示，该公司并未看到任何“在野外”环境中利用这个漏洞的行为，也就是并无在实验室测试环境之外的攻击行为。

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关键词：微软

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