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甲骨文创始人大买特斯拉股票，1年多赚了6亿美元

2020/1/15 14:03:09来源：网易科技作者：小小责编：远洋评论：

1月15日消息，据外媒报道，在2018年12月加入特斯拉董事会之前，甲骨文公司创始人拉里·埃里森(Larry Ellison)购买了这家电动汽车制造商300万股股票。这部分股份当时价值10亿美元，现在价值却已经超过16亿美元。

图：甲骨文创始人拉里·埃里森持有特斯拉300万股股票，如今价值超过16亿美元

进入2020年刚刚两周时间，特斯拉公司的股价就飙升了25%，原因是2019年第四季度的汽车交付量超过了预期，而且马斯克开始向中国客户交付本地组装的汽车。

在2019年的大部分时间里，埃里森的投资都处于警戒线水平，因为特斯拉首席执行官埃隆·马斯克(Elon Musk)经历了无数个危机，华尔街分析师也对特斯拉汽车的需求表示怀疑。

埃里森的持股情况和他被任命为特斯拉董事会成员的消息公布当天，该股收于333.87美元。到2019年6月，特斯拉股价已跌至176.99美元的低点。但在美国当地时间周二，该股开盘即上涨4.3%，盘中一度涨至547.41美元的新高，最终收于537.92美元。

这次股价反弹使特斯拉的市值达到969.57亿美元，接近1000亿美元大关，有望开启马斯克领取巨额薪酬的大门。按照特斯拉董事会2018年3月批准的薪酬方案，当特斯拉市值达到1000亿美元、营收超过200亿美元、利润达到15亿美元后，马斯克就可以领取首期价值近10亿美元的股票奖励。

马斯克对此可能感到非常高兴。截至美国当地时间周一，他的财富本月已经增加了39亿美元，净资产增至315亿美元。彭博亿万富翁指数(Bloomberg billionaire Index)显示，马斯克在全球富豪榜上排名第28位。

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关键词：甲骨文特斯拉

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