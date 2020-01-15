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2020央视春晚曝光“裸眼3D”飞屏技术：首次打造三层立体舞美，360度环绕式景观

2020/1/15 14:06:11来源：IT之家作者：骑士责编：骑士评论：

IT之家1月15日消息 据春晚官方消息，中央广播电视总台2020年春节联欢晚会5G+8K/4K/VR创新应用启动仪式，1月14日在北京梅地亚中心举行。1月14日，《2020年春节联欢晚会》第一次彩排在中央广播电视总台一号演播厅顺利完成。

今年春晚延续主会场+分会场的舞台设置，北京主会场联动河南郑州分会场、粤港澳大湾区分会场共同呈现一场“盛世大联欢”。

值得一提的是，《2020年春节联欢晚会》北京主会场的舞美设计堪称匠心别运，传达出“景观性”美学精神和意蕴。今年春晚舞台上还首次打造三层立体舞美，同时运用飞屏技术营造出360度环绕式景观，通过精良的视频制作，让观众在屏幕前就能有“裸眼3D”的极致体验。

此外，依托5G+8K/4K/VR等创新科技手段，主创团队打造了一个融合地面、空中、海面的立体空间，并制作8K版春晚，展现新时代春晚的魅力、活力和创新力。

据介绍，目前，5G网络已全面覆盖中央广播电视总台2020春晚主会场与分会场。此次春晚直播中，中央广播电视总台将采用5G+8K技术实现多机位拍摄。

春晚舞台将首次融入“快闪”概念，打破舞台界限，提升观众的参与感，并通过一系列的新玩法展现“春晚”品牌强大的创新力、凝聚力、影响力。

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关键词：春晚央视

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