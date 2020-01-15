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分析师将特斯拉目标价上调至612美元，调高近60%

2020/1/15 15:26:38来源：TechWeb作者：辣椒客责编：嗜橙评论：

1月15日消息，据国外媒体报道，由于电动汽车的产量和交付量不佳，电动汽车厂商特斯拉的股价在去年上半年曾有明显下滑，6月3日更是跌到了178.97美元，但随着产量和交付量的好转，股价在下半年开始回升，10月23之后更是明显上涨。

进入新年之后，在电动汽车产量和交付量创下新高、国产Model 3开始向公众交付等利好消息的推动下，特斯拉的股价更是不断创下新高，9个交易日仅两个交易日下跌，目前股价已超过500美元，市值则是接近1000亿美元。

虽然特斯拉的股价在最近三个月上涨108%，近一个月的涨幅也超过了50%，但看好特斯拉的分析师，认为其股价还会继续上涨，已有分析师将特斯拉的目标价上调到了612美元。

将特斯拉股票的目标价上调到612美元的，是为企业提供战略咨询等金融服务的奥本海默公司的分析师科林·拉斯(Colin Rusch)，他在给客户的一份报告中将特斯拉的目标价，由此前的385美元上调到了612美元，调高了近60%。

科林·拉斯大幅提高特斯拉的目标价，是因为他认为特斯拉已到了能持续产生正现金流的临界规模，在动力系统设计、电池技术、独立能源路线图和消费者的热情方面，特斯拉相比竞争对手也优势明显。

周二美国股市收盘时，特斯拉股价为537.92美元，科林·拉斯给出的612美元的目标价，较之是高出了74.08美元，也就意味着在他看来，特斯拉股价还有13.8%的上涨空间。

在接受外媒采访的32位分析师中，科林·拉斯给出的特斯拉目标价还不是最高的，最高的是Elazar Advisors的分析师Chaim Seigel，他给出的目标价是734美元，较科林·拉斯的目标价高出了122美元。

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关键词：特斯拉

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