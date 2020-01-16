王者荣耀年兽入侵峡谷，还有烟花、红包、鞭炮

IT之家1月16日消息 王者荣耀官方宣布，为了迎接新春英雄们都行动起来，将峡谷装饰了一番。不仅有烟火、鞭炮，还有鼠宝宝和年兽出没。年兽将入侵峡谷，造成了巨大影响，峡谷各处发生一系列的变化。

下面是视频。

觉醒之战

玩法开启时间：1月16日~1月24日

在春节即将上线的全新限时活动玩法——觉醒之战的战场上，地面竟然出现了裂痕，还留下了许多年兽的爪痕。

英雄觉醒，竟是因为获得了年兽的力量？！全新的感官体验，爽快的峡谷战斗等你来！

王者快跑年兽入侵版本

玩法开启时间：1月25日~2月7日

年兽还冲到了峡谷的新春马拉松上到处捣乱，追逐和干扰参赛的英雄们，召唤师们参加赛跑时，将有可能遇到年兽，大家快跑，逃脱年兽的追捕，赢得胜利吧！

变身大作战年兽入侵版本

玩法开启时间：2月8日~2月13日

年兽在峡谷里如此“嚣张”，在变身大作战里，只要收集碎片，就可以变身成为年兽，逆袭翻盘，就在此刻！

峡谷专属烟花绽放

1月16日~2月10日，在5V5对战模式中，召唤师们可以在峡谷中找到烟花，英雄触碰后就可以燃放烟花啦！但每处烟花只能触发一次，且在开局1分钟后消失~

财神鼠宝宝送出惊喜红包

活动期间在双方的水晶附近，召唤师们还会遇到可爱的财神鼠宝宝，碰到财神鼠宝宝后可以获得红包，集齐一定数量红包后，就能在局外兑换奖励啦！

新年鞭炮技能

1月21日~1月26日，召唤师将增加一个特别的技能——新年鞭炮！

技能释放后可以燃放鞭炮，鞭炮仅供观赏，不会产生任何实质的效果和影响，冷却时间为90s，可多次使用哦。