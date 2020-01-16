1月17日起，小米手表OTA陆续推送

IT之家1月16日消息 小米生态链总经理爆料，小米手表OTA 1月17日-1月22日将陆续推送。另外近期会更新小米手表Color，就在年前。

此前小米手表进行了首次系统更新，在功能和体验上均进行了大幅优化，以下是更新日志：

优化充电逻辑，解决充电慢、充不满的问题；

改善首次绑定及重启时，界面卡顿的现象；

新增闹钟支持设置“仅通过振动提示”的功能；

手表米家App中，支持通过旋钮调节灯光和色温；

手表固件已支持iOS，待小米穿戴App苹果应用商店审核通过即可

小米手表采用1.78英寸AMOLED方形屏幕，44mm表盘像素密度为326PPI，支持长亮微光模式，拥有标准版和尊享版两个版本，价格分别为1299元和1999元。

小米手表采用四曲面玻璃镜面设计，配备铝合金磨砂表框，拥有陶瓷后盖与氟橡胶材质表带，内置全功能eSIM芯片，支持独立接打电话和上网，支持联通、移动、电信三大运营商。

小米手表全球首发高通骁龙可穿戴旗舰处理器3100 4G版，支持独立WiFi、独立蓝牙，多功能NFC等配置。内置570mAh大容量电池，36小时续航；预装开放生态的手表操作系统MIUI For Watch，提供100款品质表盘主题、能下载App；支持自定义表盘，喜欢的功能、照片都可设置为表盘。

小米手表内置应用市场，针对手表深度定制超过40款常用App，并持续增加中。同时与QQ，Keep、QQ音乐、航旅纵横等多款软件联合深度定制。此外还内置全功能小爱同学、欧洲赛级运动算法“FIRSTBEAT”，支持VO2max最大摄氧量分析、10种专业运动模式等。