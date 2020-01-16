小寻儿童手表完成统一推送联盟“推必达”适配：2G网络也可用

IT之家1月16日消息 据统一推送联盟消息，近日，“推必达”已经在“小寻”儿童手表上完成适配以及相关测试。测试结果表明，集成“推必达”功能的儿童手表在待机功耗、待机辐射、通信可靠性三方面能力有显著改善。

当前，儿童手表为实现实时的信息传递，需要通过4G数据连接不断发送“心跳”来保证IP链路长连接的畅通，这一过程需要频繁开启射频发射模块，不仅可能造成手表待机能耗的浪费，更会进一步增加设备的电磁辐射。

另外，在野外、地下、室内等儿童经常活动区域，频繁存在仅有2G网络覆盖的情况。这导致目前儿童手表无法在此情况下回传包括位置在内的诸多重要信息。

“推必达”是统一推送联盟和三大运营商共同研究推出的基于信令的数据传输方案。其从概念的提出，技术验证，到产品的设计完全由我国企业自主完成。由于“推必达”基于电信级网络进行数据交换，无需通过“心跳”包维持数据链路，其极大的提升了儿童手表的通信可靠性。

在信息通信领域，无线信道是一种十分宝贵的资源。根据通信协议，当终端在4G等数据网络上驻留时，一段时间内无数据传输时连接就会自动断开，释放出无线资源。因此，客户端若需要一直与服务端保持“长连接”，就需要不断发送心跳消息，确保无线通道实时保持“活跃”。

“推必达”方案采用信令级控制信息按需拉起连接。即终端待机时仅驻留在2G网络上监听电话。当有数据消息需要传输时，及时通过信令“拉起”无线通道。实现无线资源的“按需使用”。这种可以减少终端的耗电，同时极大降低终端的待机辐射。