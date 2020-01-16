男子淘宝账户被封980年：称解封那天骨灰都化了

IT之家1月16日消息 据FM1007福建交通广播微信公号报道，最近，朱先生自己用了十几年的网购账户被封了，封号时间长达980多年。朱先生称，“我一看就懵了，被封了980年，真到了解封那年我想我的骨灰也都化了吧。”

据悉，朱先生淘宝账户违规详情页面下写着“限制下单”，违规时间是2019年12月29日8点49分，违规结束时间是2999年1月1日。违规原因是“账户存在滥用购买商品、申请退款、发起投诉等会员权利，侵害了他人合法权益，妨害了淘宝运营秩序，故淘宝限制了账户买家权限”。

朱先生觉得自己被封号的原因与封号当天的一笔交易有关，“那天我看中一款价值3万多的手表，下单后就立马付款了，不过后面就觉得有点冲动消费，不到1分钟就马上申请退款，而淘宝发来的违规时间与订单事件非常接近，就差了1分钟。”

对此，淘宝客服称，朱先生应该是被卖家投诉了。并且不是一个订单恶意退款，有多个订单恶意退款导致的。而淘宝对恶意退款的定义是“买了就退”，至于多少次恶意退款会导致账号被封淘宝客服则没有给出回应。

而朱先生对淘宝客服的说法表示不可思议，认为自己正常购物，在卖家没有发货的情况下发起退款，为什么会认定自己违规？而且即便对方发货，不满意也可以发起退款，这是消费者的权益。

对此，有律师认为首先淘宝的做法在法律上缺乏这种限制的依据，其次长期的交易过程中难免会出现退款，次数是很难有一个合理的尺度去约束的。淘宝涉嫌随意侵害消费者利益，可向消协投诉。