京东反向定制长辈智能手机：支持远程协助，售价1099元起

1月16日消息，在游戏手机和阅读手机之后，京东又联合手机厂商反向定制了聚焦老年全场景服务的长辈智能手机。

过去一年，京东通过大数据挖掘分析，反推产品设计、产能投放、产品流通等各个环节，帮助了制造者精准对话消费者，比如拓展了游戏手机和阅读手机品类。

此次，京东反向定制的长辈智能手机是基于京东大数据和C2M能力打造、面向老年人的全新细分品类，旨在通过科技产品创新，以定制化的功能和应用更好地服务老年用户。

除了手机本身之外，京东还将提供一整套智能服务，这个项目取名为“京东时光机”。

京东在功能和应用上在该款手机上进行了深度定制，除了适老优化的手机操作系统外，还增加了包括远程协助、在线问诊等特色功能。

其一大特色是京东组织开发的子女端APP“亲情小时光”。子女可以通过这一功能，用自己的手机远程协助父母完成一些相对复杂的操作，比如下载电视剧、整理照片、清理系统解决卡顿等等。

除此之外，这款手机还赠送了老年体检服务，内置了京东健康的“极速问诊”服务，老年人可以在子女的协助下，用自己的手机在线连接医生视频问诊，一定程度地解决了看病挂号难的问题。

在硬件方面，该款手机提供1600万像素升降前置，后置三摄（2400万主摄+500万超广角+200万微距），5000mAh电池，支持反向充电。（6GB+64GB）版本售价1099元；（6GB+128GB）版本售价1199元。