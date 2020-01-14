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京东1.15年货节：全品类五折狂欢贺小年，健康好货带回家

2020/1/14 23:02:40来源：IT之家作者：杰克责编：杰克评论：

IT之家1月14日消息 2020京东年货节继续，狂欢大促至1月17日，2020天猫年货节返场买不停，活动持续至1月16日。

电商活动入口
京东年货节主会场点此前往
2020天猫年货节返场点此前往

1月15日京东年货节主会场主题为五折狂欢贺小年，全品类狂欢不止5折，年夜饭提前购9.9元鲜橙上新，小年夜会场：点此前往

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此外，还有各分会场活动：

• 健康好货带回家爆款第二件半价：点此前往

店铺名称活动入口
23魔方基因检测官方旗舰店点此
jissbon杰士邦官方旗舰店点此
瑞慈官方旗舰店点此
燕之屋官方旗舰店点此
汤臣倍健京东自营旗舰店点此
欧姆龙官方旗舰店点此

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• 荣耀V30系列新品上市24期免息：点此前往

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• 京东男装羽绒服清仓满300享9折：点此前往

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• 珠宝饰品年货节黄金5折抢/领券满990减100：点此前往

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• 囤书过大年自营图书每满100减50/满减叠券最高享400减250：点此前往

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• 欧乐B年货到家福到家每满399减50：点此前往

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• 鱼跃年货节闪购专场每满300减30/下单抽999足金金鱼：点此前往

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• 高夫BB霜首发领券立减20：点此前往

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• 母婴车床座椅年货节每满300减60：点此前往

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• 京东年货节福利放送

会场优惠力度
京东超市满199减100、满299减150
手机狂欢抢2020元神券、2020台手机5折秒
电脑数码抢笔记本2020元神券
耳机音箱领券999减150、全场6期免息
品质家电百亿红包、最高减400
服饰时尚大牌狂欢、领券满300享9折
时令生鲜2件8折、3件7折
美妆新颜每满199减100、等量买赠
生活服务火车票50元神券限时抢
运动户外部分领券300减30
图书文娱自营图书每满100减50
京东健康保健品满299减80
拍拍优选二手iPhone X 256G低至3799
国际进口满199减100、3件5折
箱包鞋履跨店每满300减30
京东京造领券满199减100
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关键词：京东年货节

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