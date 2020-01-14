京东1.15年货节：全品类五折狂欢贺小年，健康好货带回家

IT之家1月14日消息 2020京东年货节继续，狂欢大促至1月17日，2020天猫年货节返场买不停，活动持续至1月16日。
|电商活动
|入口
|京东年货节主会场
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|2020天猫年货节返场
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1月15日京东年货节主会场主题为五折狂欢贺小年，全品类狂欢不止5折，年夜饭提前购9.9元鲜橙上新，小年夜会场：点此前往。
此外，还有各分会场活动：
• 健康好货带回家爆款第二件半价：点此前往
|店铺名称
|活动入口
|23魔方基因检测官方旗舰店
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|jissbon杰士邦官方旗舰店
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|瑞慈官方旗舰店
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|燕之屋官方旗舰店
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|汤臣倍健京东自营旗舰店
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|欧姆龙官方旗舰店
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• 荣耀V30系列新品上市24期免息：点此前往
• 京东男装羽绒服清仓满300享9折：点此前往
• 珠宝饰品年货节黄金5折抢/领券满990减100：点此前往
• 囤书过大年自营图书每满100减50/满减叠券最高享400减250：点此前往
• 欧乐B年货到家福到家每满399减50：点此前往
• 鱼跃年货节闪购专场每满300减30/下单抽999足金金鱼：点此前往
• 高夫BB霜首发领券立减20：点此前往
• 母婴车床座椅年货节每满300减60：点此前往
• 京东年货节福利放送
|会场
|优惠力度
|京东超市
|满199减100、满299减150
|手机狂欢
|抢2020元神券、2020台手机5折秒
|电脑数码
|抢笔记本2020元神券
|耳机音箱
|领券999减150、全场6期免息
|品质家电
|百亿红包、最高减400
|服饰时尚
|大牌狂欢、领券满300享9折
|时令生鲜
|2件8折、3件7折
|美妆新颜
|每满199减100、等量买赠
|生活服务
|火车票50元神券限时抢
|运动户外
|部分领券300减30
|图书文娱
|自营图书每满100减50
|京东健康
|保健品满299减80
|拍拍优选
|二手iPhone X 256G低至3799
|国际进口
|满199减100、3件5折
|箱包鞋履
|跨店每满300减30
|京东京造
|领券满199减100
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