又一家！刘强东卸任天津京东云海云计算有限公司高管

内容字号：默认大号超大号
段落设置：取消段首缩进段首缩进
字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体
1月15日消息，据天眼查数据显示，近日，天津京东云海云计算有限公司发生工商变更，刘强东卸任经理，刘强东助理张雱卸任公司执行董事。同时，戢凡峰接任公司经理和执行董事。与此同时，李娅云卸任监事，由檀赛利接任。
天津京东云海云计算有限公司成立于2018年8月，注册资本5000万人民币，法定代表人为戢凡峰，经营范围包括大数据分析、大数据服务、云平台服务、云基础设施服务、云软件服务等。该公司由京东云计算有限公司全资控股，疑似实际控制人、最终受益人为刘强东。
软媒旗下网站：IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家
软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|云日历|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用
IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。
Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.
软媒公司版权所有