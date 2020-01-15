又一家！刘强东卸任天津京东云海云计算有限公司高管

1月15日消息，据天眼查数据显示，近日，天津京东云海云计算有限公司发生工商变更，刘强东卸任经理，刘强东助理张雱卸任公司执行董事。同时，戢凡峰接任公司经理和执行董事。与此同时，李娅云卸任监事，由檀赛利接任。

天津京东云海云计算有限公司成立于2018年8月，注册资本5000万人民币，法定代表人为戢凡峰，经营范围包括大数据分析、大数据服务、云平台服务、云基础设施服务、云软件服务等。该公司由京东云计算有限公司全资控股，疑似实际控制人、最终受益人为刘强东。