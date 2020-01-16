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分析师：五年内特斯拉股价会再涨10倍

2020/1/16 20:25:46来源：新浪科技作者：李明责编：远洋评论：

北京时间1月16日晚间消息，据国外媒体报道，Ark Investment Management投资管理公司分析师塔莎·基尼（Tasha Keeney）今日表示，在未来五年内，特斯拉股价有望达到每股6000美元。

这意味着，与本周三收盘价相比，特斯拉股价还能上涨10倍多。若达到每股6000美元，则特斯拉市值就将突破1万亿美元。当前，特斯拉市值约为900亿美元，比通用汽车和福特汽车的市值总和高出近50亿美元。

基尼称：“这一预期基于我们对电动汽车市场最乐观的假设。在过去的几年里，我们的假设也在变化。我们一直说，特斯拉在电池、自动驾驶硬件和自动数据收集方面领先了三年。如今，我们又将软件和空中软件升级考虑到其中。”

基尼还补充说：“令人震惊的是，我们所看到的情况是：汽车市场的其他厂商真的远远落后于特斯拉。例如，其他汽车制造商还没有生产出一款能与7~8年前问世的Model S相媲美的电动汽车。因此，将来在各个方面，我们还会看到特斯拉遥遥领先。”

事实上，基尼的观点也反映了华尔街其他投行的观点。这些投行最近指出，特斯拉收集的大量数据将成为其未来自动化发展的起点。例如，投行奥本海默（Oppenheimer）分析师科林·拉什（Colin Rusch）近日将特斯拉目标股价从385美元上调至612美元。

今日，摩根士丹利将特斯拉目标股价从250美元调高至360美元。本周三，特斯拉股价收于518.5美元。基尼还预计，未来几年特斯拉将推出自动驾驶出租车服务。

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关键词：特斯拉

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