政府补贴大降，加州特斯拉新车注册量暴跌一半

1月16日消息，据国外媒体报道，电动汽车厂商特斯拉在去年四季度交出了一份超出预期的成绩单，电动汽车产量、交付量双双超过了10万辆，也完成了全年交付36万辆到40万辆电动汽车的目标。

但在特斯拉电动汽车产量和交付量创下新高的背后也存在隐忧，研究机构披露的数据显示，去年四季度特斯拉新车在加州的注册量同比下滑近50%，加州是特斯拉总部所在地，也是特斯拉在美国最大的市场。

去年四季度特斯拉新车在加州的注册量同比下滑近50%，源自市场研究机构Dominion Cross-Sell的报告，这一机构收集了汽车在该州的交付数据。

Dominion Cross-Sell的报告显示，去年四季度，加州新注册的特斯拉电动汽车共有13584辆，较2018年同期的25402辆下滑46.5%。

Model 3是目前特斯拉旗下售价最低、产量最高、交付量最大的车型，在2019年生产30.2276万辆，向消费者交付30.06万辆，产量占到了特斯拉全年的82.8%，交付量占81.9%。

在去年四季度加州新注册的特斯拉电动汽车中，Model 3的占比也接近80%。DominionCross-Sell的数据显示，Model 3去年四季度在加州新注册10694辆，在该季加州新注册特斯拉电动汽车中的比重为78.725，但同比也下滑了接近50%。

从Dominion Cross-Sell副总裁Shane Marcum透露的消息来看，特斯拉不只是在加州的注册量有下滑，可能在整个美国市场都已见顶。Shane Marcum表示，现在人们可以认为特斯拉在美国的销量已经见顶，因为销量已经连续5个月没有超过2018年同期。

美国消费者对特斯拉电动汽车的热情降低，可能还是同美国联邦税收抵免到期有关，在整体销量达到20万辆之后，美国消费者购买特斯拉电动汽车所能享受的联邦税收抵免在去年年初已由7500美元缩减到了3750美元，在7月份进一步减少至1875美元，今年则是已经无法享受。

在美国的销量见顶，对特斯拉来说也许并不是坏事，他们可以借此机会扩展美国之外的市场，在美国市场则是可以推出电动皮卡Cybertruck、跨界运动型多用途汽车Model Y等新的车型。