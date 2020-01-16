中国要进口更多储能系统和零件，特斯拉成大赢家

1月16日消息，据外媒报道，根据周三签署的中美贸易协议，中国今明两年将从美国进口更多的能源储存系统和零部件，而电动汽车制造商特斯拉有望成为其中的最大赢家。

据BloombergNEF的数据显示，特斯拉在美国内华达州的超级工厂是迄今为止美国最大的电池工厂，占全美电池产量的42%。在美国，没有其他制造商能与特斯拉的电池产能相媲美。

除了产能方面的优势，特斯拉在开发电池技术方面也不遗余力。2019年，特斯拉分别收购了加州Maxwell Technologies公司和加拿大Hibar Systems公司，希望提高其电池的寿命和效率。

其中，Maxwell已经开发出可以储存大量电荷而不损失能量的干电极技术。在被特斯拉收购之前，Hibar也在致力于生产高效锂离子电池。

长期以来，特斯拉首席执行官埃隆·马斯克(Elon Musk)始终希望为车辆配备使用寿命可达160万公里的电池。在获得达尔豪西大学教授杰夫·达恩(Jeff Dahn)帮助开发该系统的知识后，新斯科舍省学院的研究人员认为，这并非是遥不可及的。

或许，利用Maxwell和Hibar公司的专业知识，达恩等研究人员可以找到提高电池性能的方法。从长远来看，随着特斯拉直接在内部开发电池系统，该公司与金属矿商签订合同的努力将降低电池生产成本。

据知情人士透露，特斯拉正与瑞士采矿公司Glencore谈判以签署战略协议，确保向其上海工厂提供足够的钴，钴是制造锂离子电池的关键成分。

虽然特斯拉的大部分电池都用于电动汽车，但该公司也在努力扩大业务，制造可以用于大规模电网储存电力的大型电池组。

BloombergNEF的数据显示，到目前为止，中国是世界上最大的电池生产国，其工厂能够生产275560兆瓦时的电池。虽然美国位居第二，但其产能却远远落后于中国，大约为33116兆瓦时。