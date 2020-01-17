欣赏一下风格独具的建筑：微软发布Windows 10“地球建筑”4K主题包

IT之家1月17日消息 微软今天在Microsoft Store上发布了一款名为“Earth Buildings”的全新4K壁纸包，内有17张高质量4K壁纸，微软官方形容该壁纸包：“在这17张优质的Windows 10主题中探索地球上那些传统和现代建筑。”

用户在下载壁纸包后转到“开始”>“设置”>“个性化”>“主题”，然后单击所需的主题。如要基于当前墙纸应用并更改为最合适的颜色可转到“自定义”>“颜色”>“从背景中自动选择原色”。